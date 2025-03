Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu

Sáng 26/3, UBND huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên), giai đoạn 2024-2030.

Các đại biểu dự hội nghị

Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa và Am Tiên) thuộc thị trấn Nưa (Triệu Sơn), là một quần thể những công trình xây dựng đặc biệt có giá trị về kiến trúc và cảnh quan sinh thái. Nổi tiếng là chứng tích tái hiện lại cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống lại chính sách đô hộ, nô dịch, đồng hóa cho thời kỳ Bắc thuộc, góp phần giành độc lập cho dân tộc. Đây là địa điểm đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch của huyện Triệu Sơn và của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Những năm qua, UBND huyện Triệu Sơn và UBND thị trấn Nưa đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, phát huy giá trị di tích, phát triển du lịch thu hút du khách tới tham quan, chiêm bái. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ, khai thác các giá trị tiềm năng của di tích gặp rất nhiều khó khăn, bất cập, do chưa có một kế hoạch mang tính tổng thể và dài hạn; di tích được quy hoạch nhưng chưa thực hiện tốt theo quy hoạch, việc quản lý hoạt động của di tích chưa đáp ứng được yêu cầu.

Vì vậy, Quyết định số 5254/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, bảo vệ và ngăn chặn những hành vi xâm hại di tích, đồng thời thu hút đầu tư trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; khai thác các tiềm năng, thế mạnh của di tích một cách hiệu quả để phát triển du lịch.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh – địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên), giai đoạn 2024-2030. Theo đó, Quyết định đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đó là: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Đền Nưa - Am Tiên nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của di tích; góp phần quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của vùng đất Cổ Định - Kẻ Nưa. Thành lập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh - Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu; bổ sung, hoàn thiện theo hướng bộ máy cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động hợp đồng của Ban là kiêm nhiệm và không làm phát sinh biên chế. Phục hồi các giá trị về lịch sử, văn hóa gắn với di tích; xây dựng hệ thống các sản phẩm và dịch vụ hoàn chỉnh, hấp dẫn và thu hút khách du lịch; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa di tích Đền Nưa - Am Tiên...

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Quyết định thành lập Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh - Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu (gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên); đồng thời, xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh - Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu.

Nguyễn Đạt