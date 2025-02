Mỹ yêu cầu thành viên NATO thống kê quân đội và vũ khí để hỗ trợ Kiev

Mỹ yêu cầu các đồng minh NATO ở châu Âu đánh giá quân đội và vũ khí hiện có, xác định quy mô lực lượng có thể triển khai như một “bảo đảm an ninh” cho Kiev, nếu Washington và Moscow đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Hội nghị An ninh Munich, ngày 14/2/2025. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm các đồng minh châu Âu ngạc nhiên với cuộc gọi dài tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận các bước có thể thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng. Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là đã lưu hành một “bảng câu hỏi” để đánh giá mức độ sẵn sàng của các đồng minh EU trong việc cam kết thực hiện thỏa thuận an ninh dài hạn cho Ukraine.

“Người Mỹ đang tiếp cận các thủ đô châu Âu và hỏi họ sẵn sàng triển khai bao nhiêu binh lính”, một nhà ngoại giao nói với Reuters. Bản câu hỏi của Mỹ, được Financial Times đưa tin đầu tiên, gồm 6 câu hỏi chính và 1 câu hỏi dành riêng cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

“Người Mỹ đã cung cấp cho người châu Âu bảng câu hỏi về những gì có thể xảy ra,” Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb xác nhận khi được hỏi về tài liệu này bên lề Hội nghị An ninh Munich. “Điều này sẽ buộc người châu Âu phải suy nghĩ. Sau đó, người châu Âu sẽ quyết định xem họ có thực sự trả lời bảng câu hỏi hay không, hoặc họ cùng nhau trả lời.”

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố vào tháng 1 rằng Kiev cần “ít nhất” 200.000 binh lính châu Âu làm lực lượng gìn giữ hòa bình để thực thi bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích được tờ New York Times trích dẫn gần đây cho rằng con số này là không thể đạt được, lưu ý việc triển khai 40.000 quân cũng sẽ là một thách thức.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, tổng thống Zelensky đã đưa ra một yêu cầu mới đối với những người ủng hộ phương Tây của Ukraine sau khi Mỹ nói mục tiêu gia nhập NATO của Kiev là “không thực tế”. Ông tuyên bố nếu không có sự đảm bảo an ninh từ liên minh do Mỹ đứng đầu, Ukraine cần phải mở rộng quân đội lên 1,5 triệu quân - duy trì điều đó sẽ đòi hỏi phải tăng 50% ngân sách.

Chính quyền Mỹ nhiều lần ám chỉ ý định giảm thiểu sự can dự của mình sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng, thay vào đó sẽ chuyển gánh nặng tài chính và hậu cần để hỗ trợ Kiev sang các đồng minh trong khu vực.

Các phái đoàn cấp cao từ Washington và Moscow được cho là sẽ họp tại Saudi Arabia vào tuần tới để thảo luận các bước tiếp theo và có khả năng đặt nền tảng cho một cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của hai nước. Kiev không nhận được lời mời tham gia, theo Zelensky. Các thành viên NATO châu Âu cũng đã lên tiếng lo ngại họ có thể bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán hòa bình.

TD