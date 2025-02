Mỹ chuẩn bị tăng cường trừng phạt Nga

Theo Kellogg, đặc phái viên của Donald Trump về Ukraine và Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuẩn bị “tăng cường” các lệnh trừng phạt đối với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ảnh: Getty Images.

Kellogg đã đưa ra bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Post được công bố hôm 6/2.

Sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm dấy lên những suy đoán về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.

Hôm 24/1, Tổng thống Nga Putin cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với Donald Trump về việc chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, ông nói thêm bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Kiev sẽ không có hiệu lực vì sắc lệnh của Zelensky. Moscow cho rằng Zelensky là một nhà lãnh đạo bất hợp pháp, xuất phát từ lệnh thiết quân luật mà ông ban bố do chiến tranh, lệnh cấm bầu cử tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương. Trước khi có sắc lệnh này, nhiệm kỳ 5 năm của Zelensky hết hạn vào tháng 5/2024.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Piers Morgan Uncensored rằng ông đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Pesko gọi những bình luận của Zelensky là “lời nói suông”.

Kellogg nói với tờ The New York Post cho biết Tổng thống Donald Trump gần đây đã tập hợp nhóm cố vấn an ninh quốc gia và các thành viên nội các để thảo luận về cách Mỹ có thể giúp mang lại hòa bình cho Ukraine.

“Giải quyết cuộc chiến tranh Nga-Ukraine cần tất cả mọi người cùng chung tay, vì vậy là cách tiếp cận là của toàn bộ chính phủ”, Kellogg nói. “Chúng tôi đã có nhóm an ninh quốc gia thảo luận về vấn đề này, tổng thống, phó tổng thống, cố vấn an ninh quốc gia, bộ trưởng ngoại giao, bộ tài chính, Hội đồng an ninh quốc gia”.

Trong khi lưu ý Nga có lịch sử tham gia vào các cuộc chiến tranh tiêu hao, vị tướng đã nghỉ hưu cho biết "vì vậy áp lực không thể chỉ là quân sự. Bạn phải gây áp lực kinh tế, bạn phải gây áp lực ngoại giao".

Theo Kellogg, việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Nga hiện chỉ ở mức “khoảng 3 trên 10”, nhưng có thể tăng lên. “Có thể tăng cường các lệnh trừng phạt, đặc biệt là các lệnh trừng phạt mới nhất về sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ", ông nói.

TD