TP Thanh Hóa tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản

Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thanh Hóa, hiện tại trên địa bàn thành phố có 12 mỏ khoáng sản được UBND tỉnh cấp phép cho khai thác, trong đó có 10 mỏ đá vôi (gồm đá ốp lát và đá làm vật liệu xây dựng thông thường); 1 mỏ cát đang hoạt động khai thác; 1 mỏ cát đã hết hạn khai thác và đã hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ; 15 bãi tập kết kinh doanh cát.

Hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Tân Thành 9 tại núi Vức, phường An Hưng.

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn, những năm qua, phòng đã tham mưu với UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản (TNKS), môi trường trên địa bàn. Các ngành, các cấp chính quyền đã nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; phối hợp kiểm tra về hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước nâng cao ý thức trong hoạt động khai thác và tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đổi mới phương pháp khai thác, thay vì khai thác bằng mìn, thuốc nổ thì chuyển sang khai thác bằng công nghệ cắt dây có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và an toàn cho người lao động.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, như: khai thác không đúng trình tự, phương pháp, chưa tuân thủ theo đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt; tình trạng các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá trọng tải gây hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông và mất an toàn giao thông; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, chế biến dẫn đến gây ô nhiễm môi trường...

Từ năm 2022 đến nay, UBND TP Thanh Hóa đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, các đơn vị tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn. Kết quả, đã lập biên bản và xử lý 6/10 đơn vị được kiểm tra về hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường với tổng số tiền phạt là 245 triệu đồng (Công ty TNHH MTV Tân Thành 9 là 70 triệu đồng, Trần Hoàn 55 triệu đồng, HTX Đông Vinh 70 triệu đồng, Tổng Công ty Công trình giao thông 1 Thanh Hóa 20 triệu đồng, Trại giam Thanh Phong 30 triệu đồng, Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Phát 30 triệu đồng). Ngoài ra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Long Thành về hành vi khai thác khoáng sản vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác, gồm (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng) tại mỏ đá vôi phường An Hưng (TP Thanh Hóa) và xã Đông Quang (Đông Sơn) với số tiền 80 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Tân Thành 9 trong quá trình khai thác không thực hiện cắt tầng khai thác đúng hồ sơ thiết kế, với số tiền 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã tổ chức kiểm tra 3 đơn vị khai thác, chế biến đá và 16 hộ gia đình, cá nhân hoạt động chế biến đá tại xã Đông Vinh. Đồng thời, tổ chức các đợt kiểm tra riêng lẻ, đột xuất theo ý kiến phản ánh của người dân tại cơ sở chế biến đá Bình Hoài thuộc địa bàn phường An Hưng; mỏ cát số 59, xã Thiệu Dương và 14 bãi tập kết cát trên địa bàn. UBND thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đơn vị (Công ty TNHH MTV Thương mại Tiến Tuyết; Công ty CP Đức Thúy; Công ty TNHH Khai thác Hải Nam; Công ty CP Vận tải - Xây dựng Hương Bình) là chủ đầu tư các bãi tập kết cát có hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng tại nông thôn và các hành vi liên quan đến công tác bảo vệ môi trường với tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Thông qua các cuộc kiểm tra, ngoài việc phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong các hoạt động liên quan đến khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, các đoàn kiểm tra cũng đã lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về khoáng sản và triển khai các văn bản của các cơ quan quản lý đến các đơn vị, cá nhân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc khai thác, chế biến, kinh doanh và các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ nguồn TNKS chưa khai thác...

Để công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn thành phố đi vào nền nếp và có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, ngoài việc tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân về Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật khác, UBND TP Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, ngành chức năng liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TNKS thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về TNKS; tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường tại các khu vực khai thác và chế biến khoáng sản, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo an toàn lao động.

Bài và ảnh: Công Quang