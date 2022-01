Thanh Hóa rét đậm trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 30-1 đến 4-2-2022 (Tức ngày 28 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng), Thanh Hóa sẽ có rét đậm, nhiệt độ nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C.

Sáng và trưa nay (29-1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Thanh Hoá đã có mưa, có nơi mưa rào và dông; tổng lượng mưa tại các trạm Khí tượng Thủy văn phổ biến dưới 10mm; nhiệt độ không khí lúc 13h00" từ 20 - 24 độ C, giảm từ 1 - 4 độ C so với 24h qua.

Hiện nay không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam, hội tụ gió trên cao di chuyển sang phía Đông và hoạt động yếu dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay và sáng mai (30-1), ở Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa rào và dông (Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Trời rét, rét đậm với nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 12 - 14 độ C.

Gió Đông Bắc trên đất liền cấp 3, ven biển có nơi cấp 4, vùng Biển ngoài khơi mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2.5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung nên từ ngày 31-1 đến 3-2 ở Thanh Hoá liên tục trời rét, rét đậm.

PV