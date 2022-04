Đồn Biên phòng Quang Chiểu với phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”

Với sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ, những năm qua Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã giữ vững danh hiệu đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ, chiến sỹ, vườn rau đảm bảo mùa nào thức nấy.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đóng chân trên địa bàn xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, quản lý, bảo vệ 46,7 km đường biên giới với 22 mốc quốc giới (từ 283-304) trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh.

Những năm qua Đồn luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, quản lý, giữ vững an ninh - trật tự khu vực biên giới; tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh; làm tốt các phong trào thi đua do ngành phát động, trong đó giữ vững danh hiệu “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu luôn duy trì đàn lợn rừng được nuôi từ thức ăn tự nhiên, sẵn có trong đơn vị.

Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu cho biết: Với sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của cấp uỷ, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị, phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” ở Đồn Biên phòng Quang Chiểu được thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất.

Đối với tiêu chí về công tác quân nhu sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã duy trì nghiêm lượng vật chất dự trữ sẵn sàng chiến đấu hiện có; kịp thời điều chỉnh, bổ sung và thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Tổ chức luyện tập, huấn luyện và xử lý thuần thực các tình huống tác chiến theo kế hoạch. Đồng thời điều chỉnh dự trữ vật chất, trang bị hậu cần đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; duy trì dự trữ lương thực, thực phẩm gối vụ để đảm bảo cho các tình huống đột xuất.

Đầu tháng 4-2022 đoàn công tác của Cục Hậu cần BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho phúc tra phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” giai đoạn 2016-2021 tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu

Về công tác quân nhu thường xuyên, đây là những nội dung quan trọng trong thực hiện phong trào thi đua với các tiêu chí nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Theo đó, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ công khai tài chính hàng ngày, ăn theo thực đơn đã xây dựng trong tuần, thực hành tiết kiệm chất đốt; bộ phận phục vụ thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn, thực đơn đa dạng, phù hợp với từng mùa trong năm.

Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn quan tâm, sâu sát công tác tăng gia sản xuất, áp dụng hiệu quả khoa học - công nghệ vào chăn nuôi, trồng trọt. Các loại lương thực, thực phẩm tăng gia sản xuất được đưa vào bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, nhờ đó chất lượng bữa ăn của bộ đội giữ vững ổn định, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm... Hiện nay diện tích khu tăng gia sản xuất của đơn vị rộng gần 8.000 m2, trong đó có vườn trồng rau, cây ăn quả, ao thả cá, chuồng trại chăn nuôi dê, lợn, gà. Hoạt động sản xuất, chăn nuôi đã góp phần giải quyết khó khăn về nguồn thực phẩm cung cấp hàng ngày cho cán bộ, chiến sỹ.

Đoàn công tác của Cục Hậu cần BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho phúc tra phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” giai đoạn 2016-2021 tại Đồn Biên phòng Quang Chiểu

Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt chỉ lệnh công tác hậu cần hằng năm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; duy trì, quản lý chặt chẽ lượng vật chất quân nhu dự trữ sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ, tạo nguồn, tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng với chất lượng tốt.

“Vừa qua đoàn công tác của Cục Hậu cần BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho phúc tra phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” giai đoạn 2016-2021. Qua kiểm tra, rà soát 47 tiêu chí phúc tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế đề nghị đơn vị tiếp tục khắc phục trong thời gian tới”, Thượng tá Lê Văn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu cho biết.

Ngọc Huấn - Tống Hương