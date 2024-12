Lãnh đạo đảng Cộng hòa Hoa Kỳ: Thế giới đang ở thời điểm giống trước Thế chiến II

Lãnh đạo đảng Cộng hòa sắp mãn nhiệm tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell cảnh báo thế giới đang ở “giai đoạn rất nguy hiểm”, tương tự như thời kỳ trước Thế chiến thứ II, trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell chỉ trích chính sách Nước Mỹ trên hết của Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với The Financial Times. Ảnh: Getty Images.

Mitch McConnell lên tiếng phản đối chủ nghĩa biệt lập trong đảng Cộng hòa và chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times.

“Chúng ta đang ở trong một thế giới rất, rất nguy hiểm ngay lúc này, gợi nhớ đến thời điểm trước Thế chiến II”, McConnell nói. "Ngay cả khẩu hiệu cũng giống nhau: “Nước Mỹ trên hết”. Đó là những gì họ đã nói vào những năm 1930".

McConnell sẽ chủ trì Tiểu ban Phân bổ ngân sách Thượng viện về Quốc phòng, giám sát phần lớn ngân sách của Lầu Năm Góc, khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát thượng viện vào tháng 1/2025. Ông cho biết đã chuẩn bị phản đối các chính sách đối ngoại tiềm tàng của Donald Trump, chẳng hạn như việc cắt giảm tài trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

McConnell cho biết Hoa Kỳ phải tránh chủ nghĩa biệt lập và vẫn phải giữ vai trò nổi bật trên trường quốc tế. Ông ám chỉ Hoa Kỳ đã sai lầm khi ban đầu không tham gia Thế chiến II trong khi Đức Quốc xã chiếm đóng một số vùng của Châu Âu. McConnell ca ngợi chiến lược “Hòa bình thông qua sức mạnh” của cựu Tổng thống Ronald Reagan trong Chiến tranh Lạnh so với chính sách “Nước Mỹ trên hết” hiện tại của Trump.

"Đối với hầu hết cử tri Mỹ, tôi nghĩ câu trả lời đơn giản là, “Hãy tránh xa chuyện này”. Đó là lập luận được đưa ra vào những năm 1930, và điều đó sẽ không hiệu quả", McConnell nói. “Nhờ Reagan, chúng ta biết điều gì hiệu quả - không chỉ nói về hòa bình thông qua sức mạnh, mà còn chứng minh điều đó”.

Năm 1940, Ủy ban “Nước Mỹ trên hết” được thành lập để phản đối việc Hoa Kỳ tham gia Thế chiến II. Hoa Kỳ cuối cùng đã tham gia Thế chiến II vào ngày 8/12/1941, một ngày sau cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng.

McConnell nói với tờ Financial Times chi phí ngăn ngừa chiến tranh thấp hơn đáng kể so với chi phí trực tiếp tham chiến. Ông chỉ ra rằng Hoa Kỳ đã chi 37% GDP cho chiến tranh trong Thế chiến II, so với 2,7% vào năm 2023 cho mục đích răn đe.

McConnell cho biết ông không chắc liệu đảng Cộng hòa có ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới hay không khi đảng này kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, nhưng “mục tiêu ở đây là không để Nga giành chiến thắng”.

McConnell có mối quan hệ căng thẳng với Trump trong nhiều năm qua, đặc biệt là sau vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Khi được hỏi liệu ông có hối hận vì không làm nhiều hơn để ngăn Trump trở thành tổng thống một lần nữa không, McConnell trả lời: “Cuộc bầu cử đã kết thúc và chúng ta đang tiến về phía trước”.

McConnell đã mô tả chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 của Trump là “sự trở lại đáng chú ý” và là bằng chứng cho thấy tổng thống đắc cử vẫn là “đảng viên Cộng hòa có ảnh hưởng nhất hiện nay”.

TD