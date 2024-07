Lang Chánh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá

Ngày 22/7, HĐND huyện Lang Chánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 18 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết nghị phương hướng 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của huyện duy trì ổn định và có bước phát triển, một số chỉ tiêu tăng trưởng khá. Nổi bật là chỉ tiêu về giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 187,6% so với cùng kỳ và đạt 94,38% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt 157,07% so với dự toán tỉnh giao và đạt 156,38% so với HĐND huyện giao. Dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc, 6 tháng đầu năm đã thu hút được 36.000 lượt khách tham quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh khai mạc kỳ họp.

Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) được chú trọng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 huyện, 2 tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lang Chánh đã dành nhiều thời gian để chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề mà cử tri quan tâm như ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh - trật tự tại địa phương; vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa hiệu quả; giải pháp để chấm dứt tình trạng xả rác bừa bãi nơi công cộng, các lòng sông, suối gây ô nhiễm môi trường...

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện cũng đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thống nhất cao với 16 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương đầu tư, điều chỉnh các dự án trên địa bàn và phân bổ vốn, thu, chi ngân sách...

Đình Toàn (CTV)