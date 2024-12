Lang Chánh: Có 28/29 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt

Sáng 17/12, HĐND huyện Lang Chánh khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 21 - Kỳ họp cuối năm 2024, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2024, huyện Lang Chánh đã hoàn thành 28/29 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra, đáng chú ý là: Tổng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 2.391 tỷ đồng, trong đó nông – lâm – thủy sản ước đạt 764 tỷ đồng, đạt 33,27%; công nghiệp – xây dựng đạt 841 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định, một số lĩnh vực tăng cao so với kế hoạch ước đạt 786 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,564 triệu đồng, đạt 101,8% kế hoạch và 112,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 24,57 tỷ đồng, đạt 127,84% so với dự toán tỉnh và đạt 115,15% so với Hội đồng nhân dân huyện giao. Tổ chức thành công các lễ hội truyền thống trong năm, bản sắc văn hoá dân tộc được khôi phục; chất lượng giáo dục được nâng cao và đạt được thành tích nổi bật; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,4%; việc triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Công tác khắc phục thiên tai, ô nhiễm môi trường được chỉ đạo quyết liệt. Việc luân chuyển, điều động cán bộ, sắp xếp bộ máy được triển khai theo đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới được triển khai hiệu quả, chất lượng đảng viên được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, giữ vững, ổn định; công tác đối ngoại được tăng cường, tình đoàn kết hữu nghị hai huyện Lang Chánh, Sầm Tớ (nước CHDCND Lào) ngày càng gắn chặt.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lang Chánh đã thảo luận về các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 với 29 chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường, an ninh trật tự; đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; đồng thời thống nhất thông qua các Nghị quyết về kinh tế - xã hội.

Đình Toàn (CTV)