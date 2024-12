Đông Sơn: 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Ngày 17/12, HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 24 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội huyện Đông Sơn vẫn giữ ổn định và tiếp tục phát triển. Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 17 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu đúng hướng.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Đông Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Nổi bật là tổng thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 3.800.019 triệu đồng, đạt 548% so với dự toán tỉnh giao, đạt 237% so với dự toán huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,11%, vượt 73% kế hoạch tỉnh giao; 38/38 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 100%; 25/38 trường trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 65,78%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,86%, vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 67,192 triệu đồng/người/năm, vượt 1,8% so với kế hoạch; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 đạt 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao...

Chủ tọa kỳ họp.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt kết quả tích cực. Huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến trên 8.229,7m2 đất (tương đương với 18,628 tỷ đồng) để mở rộng đường giao thông; toàn huyện huy động được 448,049 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2024, huyện hoàn thành thêm 13 tiêu chí xã NTM nâng cao, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn bộ tiêu chí xã NTM nâng cao lên 233/247 tiêu chí, đạt bình quân 17,92 tiêu chí/xã; đã xét công nhận 6 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, trình tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Đông Yên đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Đông Phú đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khoá XX; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 24 HĐND huyện khóa XX; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Thanh Huê