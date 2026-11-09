Lan tỏa nghĩa tình, chăm lo an sinh từ cơ sở

Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo là chủ trương xuyên suốt, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà thương binh Lưu Ngọc Quế, ở phường Tĩnh Gia.

Đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Tĩnh Gia sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt của các gia đình; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của thương binh Lưu Ngọc Quế.

Đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí chia sẻ với những vất vả trong cuộc sống, đồng thời động viên các gia đình phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực lao động sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, tặng quà cho bà Lê Thị Mận là hộ cận nghèo.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách và hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo.

Quốc Hương