Đời sống - Xã hội

Lá dong, lạt giang rộn ràng về phố

Hoàng Đông
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng chảy hàng hóa phục vụ Tết lại rộn ràng đổ về trung tâm Thanh Hóa. Trong đó, những bó lá dong xanh mướt, lạt giang dẻo dai vật liệu không thể thiếu để gói bánh chưng đã phủ kín các khu chợ, mang theo hương vị Tết cổ truyền len lỏi vào từng nếp nhà.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng chảy hàng hóa phục vụ Tết lại rộn ràng đổ về trung tâm Thanh Hóa. Trong đó, những bó lá dong xanh mướt, lạt giang dẻo dai vật liệu không thể thiếu để gói bánh chưng đã phủ kín các khu chợ, mang theo hương vị Tết cổ truyền len lỏi vào từng nếp nhà.

Ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (phường Hạc Thành), không khí mua bán lá dong diễn ra nhộn nhịp. Từ sớm, các tiểu thương đã tất bật phân loại, bó lá, phục vụ nhu cầu ngày một tăng của người dân thành phố và các địa phương lân cận.

Trên các sạp hàng, lá dong được xếp ngay ngắn thành từng bó nhỏ, xanh tươi sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng.

Người mua kỹ lưỡng lựa chọn những bó lá lành lặn, tươi mới với mong muốn gói được những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt gửi gắm sự chỉn chu cho cái Tết sum vầy.

Chị Trần Thị Hương (32 tuổi), tiểu thương kinh doanh lá dong tại Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương cho biết, càng cận Tết, mặt hàng này càng hút khách. Theo chị Hương, từ khoảng ngày 18 tháng Chạp, chị bắt đầu đưa lá dong về phố bán, lượng khách mua tăng dần từng ngày, cao điểm rơi vào những ngày giáp Tết.

“Giá lá dong năm nay khá ổn định, không tăng nhiều so với năm ngoái. Mỗi bó khoảng 100 lá dao động từ 45.000 – 80.000 đồng tùy chất lượng”, chị Hương chia sẻ.

Không chỉ phục vụ người dân ở phố, nhiều tiểu thương từ khắp các nơi cũng tìm về Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương để lấy lá dong mang về phân phối, đáp ứng nhu cầu gói bánh chưng tại cơ sở.

Bên cạnh những bó lá dong xanh mướt, lạt giang - vật liệu buộc bánh truyền thống cũng theo chân người buôn về phố, góp phần làm đầy đủ hương vị Tết cổ truyền.

Những bó lạt được chẻ mỏng, đều tay, mềm và dai, giúp việc gói bánh thuận tiện, chắc chắn và đẹp mắt.

Bà Lê Thị Linh (70 tuổi) cho biết: “Lạt giang được bán theo bó nhỏ khoảng 50 lạt, giá khoảng 15.000 – 20.000 đồng/bó, lạt đã được chẻ sẵn nên rất tiện, nhiều người mua kèm cùng lá dong để gói bánh”.

Theo các tiểu thương, phần lớn lá dong rừng bán tại các chợ trung tâm Thanh Hóa được thu mua từ người dân ở các vùng miền núi trong tỉnh. Dịp cận Tết cũng là thời điểm mang lại thêm nguồn thu nhập cho bà con vùng cao nhờ việc vào rừng hái lá dong.

Từ những cánh rừng, triền đồi miền núi đến phố phường nhộn nhịp, hành trình của lá dong, lạt giang không chỉ là câu chuyện mua bán, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền, nơi chiếc bánh chưng xanh vẫn là biểu tượng của sự sum vầy, no ấm mỗi độ xuân về.

Hoàng Đông

