Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác quân sự, quốc phòng năm 2024

Sáng ngày 17/5, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về quân sự quốc phòng năm 2023 và ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Trung, phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Phăn Sỹ Xòn My Xay, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị, cùng đại diện các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa phăn.

Thời gian qua, với tinh thần hữu nghị đặc biệt, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung Biên bản thỏa thuận hợp tác về quân sự, quốc phòng năm 2023 giữa Bộ Quốc phòng hai nước; kế hoạch hợp tác với Lào của Quân khu 4, Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 giữa Bộ CHQS hai tỉnh đã ký kết, qua đó góp phần củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn nói chung và Bộ CHQS hai tỉnh nói riêng, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực biên giới.

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn công tác giúp Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn quân sự, chính trị cho bộ đội thường trực, dân quân du kích của Bộ CHQS tỉnh Hủa phăn; trao tặng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn một số trang thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt, làm việc với tổng kinh phí là hơn 600 triệu đồng. Mùa khô 2023-2024 đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm cất bốc được 15 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn bảo đảm an toàn tuyệt đối và hồi hương, tổ chức Lễ an táng tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước.

Các đại biểu 2 đoàn chụp ảnh lưu niệm với nhau.

Tại buổi ký kết, hai bên đã thống nhất ký kết nhiều nội dung quan trọng như: Tiếp tục duy trì trao đổi thông tin tình hình an ninh, chính trị định kỳ và khi có tình huống đột xuất, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới; kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển; thường xuyên trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; tiếp tục tham mưu cho Ban Công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2024 - 2025 và những năm tiếp theo.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)