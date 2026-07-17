Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 17/7, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và bế mạc kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đại Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại điểu dự kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thanh Hóa là một trong những cực tăng trưởng của cả nước, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên, trong 6 tháng cuối năm Thanh Hóa phải nỗ lực cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Với tinh thần đó, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống là vùng đất “địa linh nhân kiệt” có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống và cách mạng, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức thực hiện tốt một số nội dung như: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi “điểm nghẽn”, nhất là huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư... để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân, năng lực của người đứng đầu.

Đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí hoan nghênh và đánh giá cao nội dung được HĐND tỉnh Thanh Hóa thảo luận, quyết định tại kỳ họp; đồng thời mong muốn các đại biểu “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân”, hướng tới xây dựng một xã hội: Trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng yêu cầu HĐND tỉnh, HĐND các xã, phường tập trung đổi mới giám sát theo hướng chọn đúng vấn đề, giám sát đến cùng; chú trọng cả giám sát định kỳ và giám sát thường xuyên; giám sát song song với thực thi...

Đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, cùng sự đồng hành của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vững chắc vai trò cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...

Phong Sắc và nhóm PV