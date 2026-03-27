Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Sáng 27/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đã được tổ chức trọng thể.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan của Trung ương; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh và đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Thảo luận và quyết định những nội dung về tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,94% - cao nhất từ trước đến nay, bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội và 85 đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao. Cuộc bầu cử đã thể hiện tinh thần dân chủ, ý thức chính trị và niềm tin sâu sắc của Nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX có nhiều nội dung quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ; đặc biệt là việc bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy các cơ quan chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Lê Tiến Lam đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, bầu chọn những đồng chí xứng đáng giữ các trọng trách trong bộ máy các cơ quan chính quyền tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách của 85 đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 85 vị đại biểu HĐND tỉnh đã được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của cử tri và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định những nội dung về tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, Kỳ họp sẽ bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là những quyết định rất quan trọng và có ý nghĩa tác động trực tiếp đến hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chính quyền địa phương.

Để HĐND tỉnh khóa XIX và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 phát huy được chức trách, nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu 10 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh bám sát các nghị quyết của Trung ương để tập trung nghiên cứu, lồng ghép vào các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, xây dựng các chương trình, đề án, dự án cụ thể và có kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIX sẽ phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm của đại biểu để hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng HĐND, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; HĐND tỉnh quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy HĐND tỉnh khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự lớn, cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thay mặt cử tri và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng, giao phó.

Nhận thức sâu sắc rằng, với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; HĐND và hoạt động của HĐND tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến sự phát triển của địa phương; có nhiệm vụ giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong khẳng định sẽ kế thừa những kinh nghiệm quý báu và thành tựu đã đạt được trong các nhiệm kỳ trước. Trên cương vị được giao, Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ bổn phận và trách nhiệm của mình; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thường xuyên học tập, tu dưỡng, gương mẫu trong công việc; luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết; ra sức củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm giải quyết thấu đáo, đến cùng các kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân. Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, gần dân, sát dân; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhận thức sâu sắc rằng, đây là nhiệm vụ rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn, đòi hỏi bản thân các đồng chí vừa được bầu các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cao nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương.

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thể hiện quyết tâm sẽ cùng với tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; đồng thời rà soát, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2026.

Trong chương trình của Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và xem xét quyết nghị các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp; mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ mới.

Thành công của Kỳ họp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự kế thừa và đổi mới, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là chuyển đổi số và kinh tế tri thức; yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra ngày càng cấp thiết. Đối với tỉnh Thanh Hóa yêu cầu không chỉ là phát triển, mà là phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, chất lượng cao hơn và có bản sắc riêng.

Để thực hiện được yêu cầu đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả. Mỗi nghị quyết được ban hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, thực sự là một công cụ điều hành chiến lược, có khả năng dẫn dắt, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sản xuất và tạo động lực tăng trưởng mới. Tư duy ban hành nghị quyết phải chuyển mạnh từ “quản lý” sang “kiến tạo”, từ “giải quyết tình huống” sang “định hình tương lai”.

Chính vì vậy, ngay sau Kỳ họp, các cơ quan chức năng của HĐND cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình thực tiễn... Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, thực sự “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp và pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật; tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh. Thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với Nhân dân”...

Với tinh thần “đồng tâm - nhất trí - góp sức” của cả hệ thống chính trị, của cử tri và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp thứ nhất sẽ tạo khí thế và tiền đề thuận lợi để HĐND tỉnh bước vào một nhiệm kỳ mới, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước.

Minh Hiếu