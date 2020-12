Xây dựng và nhân rộng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn ở huyện Đông Sơn

Thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng, huyện Đông Sơn đã xây dựng và nhân rộng các cửa hành kinh doanh thực phẩm an toàn (TPAT). Đây còn là kênh tiêu thụ nông sản, mở rộng đầu ra cho nông sản an toàn, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Người dân mua nông sản tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn tại thị trấn Rừng Thông.

Việc khai trương các cửa hàng TPAT trên địa bàn huyện Đông Sơn được manh nha thực hiện từ năm 2016. Trong quá trình thực hiện, mục tiêu phát triển cửa hàng kinh doanh TPAT tại các xã, thị trấn, huyện đã gặp không ít khó khăn do người dân đã hình thành thói quen mua bán tại chợ truyền thống. Trong khi đó, giá nhập thực phẩm từ những trang trại trồng rau sạch, thịt lợn, gà an toàn cao hơn so với sản xuất thông thường, nên giá bán luôn cao hơn thực phẩm ở các chợ truyền thống. Mặt khác, cửa hàng TPAT có chi phí đầu tư cao; nguồn cung sản phẩm chưa ổn định, số lượng và chủng loại các mặt hàng rau, củ, quả còn hạn chế nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng... Vì vậy, thời gian qua, huyện Đông Sơn đã khuyến khích, vận động doanh nghiệp, hộ cá thể tập trung xây dựng cửa hàng TPAT ở các địa phương có lợi thế về giao thông, nơi thu hút đông lao động, dân cư sinh sống. Đến nay, trên địa bàn huyện đã phát triển được 5 cửa hàng TPAT, tại xã Đông Văn, Đông Hoàng, Đông Minh và thị trấn Rừng Thông.

Tìm hiểu thực tế trên địa bàn thị trấn Rừng Thông, chúng tôi được biết hiện cửa hàng TPAT ở đây đã và đang hoạt động hiệu quả, là địa chỉ mua sắm tin cậy của người tiêu dùng ở địa phương. Tại cửa hàng TPAT của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Thiên Trường 36, thị trấn Rừng Thông, có hàng chục kệ bày bán với các sản phẩm phong phú, đa dạng, như: rau, củ, quả, gạo, trứng, thịt,... Chị Nguyễn Thị Thắm, quản lý cửa hàng, cho biết: Tất cả các mặt hàng đều bảo đảm chất lượng, có tem mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; được nhập từ các cơ sở sản xuất an toàn đã được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; các sản phẩm tươi sống được đóng gói, hút chân không và bảo quản trong tủ mát... Ngoài ra, các sản phẩm sản xuất theo Chương trình OCOP cũng được bày bán tại đây. Cũng theo chị Thắm: Để việc kinh doanh cửa hàng TPAT mang lại hiệu quả cao, doanh nghiệp đã tìm hiểu thị trường, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để nhập bán các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; ưu tiên nhập bán các sản phẩm từ các trang trại ở địa phương. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng cần nỗ lực quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua mạng xã hội, giao hàng tận nhà... Thực tế, người dân ở địa phương đã dần hình thành thói quen sử dụng TPAT cho bữa ăn hằng ngày nên số lượng khách mua bán tại cửa hàng khá ổn định.

Để phát triển cửa hàng TPAT tại các xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Đông Sơn đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân phát triển các cửa hàng kinh doanh TPAT tại các xã, thị trấn, các khu dân cư. Các cửa hàng kinh doanh TPAT đã được các địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ cho mượn đất không thu tiền sử dụng đất; hỗ trợ 50 triệu đồng/cửa hàng để xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, như: kệ trưng bày hàng hóa, biển cửa hàng,... và giới thiệu nguồn TPAT tại các địa chỉ sản xuất nông sản an toàn tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức cho các chủ cửa hàng kinh doanh TPAT; ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các mô hình sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn, như: lúa gạo, rau an toàn, gia cầm,...

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các cửa hàng TPAT trên địa bàn huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn cho biết: Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh TPAT đã góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp sạch của huyện đến tay người tiêu dùng; đồng thời, thay đổi tư duy của người sản xuất, người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp sạch. Hiện, các cửa hàng đã đầy đủ các điều kiện, như: kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa phải là nông sản sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; có giá cả hợp lý; do các cơ sở, doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh sản xuất, phân phối và kinh doanh. Nguồn hàng cung ứng có nguồn gốc xuất xứ, truy xuất được nguồn gốc, có bao bì, nhãn hiệu, hạn sử dụng rõ ràng...

Để các cửa hàng TPAT thật sự là điểm đến quen thuộc của người tiêu dùng trên địa bàn huyện, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hoạt động của các cửa hàng đến toàn thể người dân. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng thêm cửa hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến các mặt hàng rau, củ, quả an toàn để cung cấp sản phẩm chất lượng cho các cửa hàng, hình thành các chuỗi cung ứng TPAT bền vững. Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cửa hàng, điểm kinh doanh để người dân an tâm mua sắm... Đối với các cửa hàng, cần tích cực tìm hiểu thị trường, đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời, cam kết hàng hóa kinh doanh phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa phải được niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết...

Bài và ảnh: Lê Ngọc