Xã Yên Thọ thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Những năm qua, xã Yên Thọ (Như Thanh) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Yên Thọ.

Do có hệ thống tưới tiêu tương đối thuận lợi, xã Yên Thọ được xem là một trong những vùng trọng điểm trồng lúa của huyện Như Thanh, với diện tích hơn 800 ha. Theo đó, xã đã hỗ trợ người dân đưa nhiều giống lúa mới cho năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất, từng bước ứng dụng cơ giới hóa trong các khâu làm đất, thu hoạch. Bên cạnh đó, khuyến khích, vận động người dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, tận dụng ưu thế về thổ nhưỡng để chuyển đổi các loại cây có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày và các các loại cây như: lạc, bí xanh, khoai lang, ngô,... và đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao, như: trồng cây dược liệu, sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu ứng dụng công nghệ cao nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, trang trại tổng hợp... Trong số các mô hình phát triển sản xuất, phải kể đến việc xây dựng và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn, với diện tích hơn 12 ha, 43 hộ dân tham gia. Ðể bảo đảm sản xuất an toàn, HTX rau an toàn Xuân Thọ đã chủ động và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “bốn đúng” gồm: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp. Đồng thời, hướng dẫn người dân lựa chọn các loại thuốc có hiệu lực cao, thời gian cách ly ngắn và ít độc đối với sinh vật có ích, ít gây hại với người tiêu thụ sản phẩm... Nhờ vậy, các sản phẩm nông sản của HTX những năm qua luôn bảo đảm chất lượng. Hiện, sản lượng rau an toàn bình quân của HTX đạt khoảng 40 - 50 tấn/năm, lợi nhuận đạt gần 180 triệu đồng/ha/năm. Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xã còn tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học... Từ đó, đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Trong chăn nuôi, người dân xã Yên Thọ luôn chú trọng việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật để cải tạo và nâng cao tầm vóc đàn gia súc, xây dựng trang trại, gia trại; đồng thời, phát triển mô hình trồng cỏ, với diện tích hơn 15 ha để phục vụ chăn nuôi; chú trọng tổ chức tiêm phòng để phòng, chống dịch bệnh và kết hợp những loại thức ăn kích thích tăng trưởng cho con nuôi...

Không chỉ tập trung phát triển nông nghiệp, xã tăng cường đầu tư nguồn lực xây dựng hạ tầng điện, đường; tạo điều kiện cho người dân vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển đa dạng các ngành nghề như mộc, xây dựng..., nhất là quan tâm phát triển các HTX tiểu thủ công nghiệp để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xã Yên Thọ cũng đã có 3 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, đó là sản phẩm nấm bào ngư xám, mục nhĩ khô và nấm linh chi đỏ của HTX nông nghiệp hữu cơ Trúc Phượng.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 48 triệu đồng/năm. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình kinh tế trang trại, mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn. Tích cực chuyển giao khoa học - kỹ thuật, mở rộng diện tích sản xuất lúa được ứng dụng cơ giới hóa. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong việc cung ứng các khâu dịch vụ, bảo đảm chất lượng các loại vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ổn định hệ thống lưới điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân... Tiếp tục khuyến khích các hộ sản xuất đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP.

Bài và ảnh: Lê Ngọc