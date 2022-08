Xã Xuân Hòa thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Những năm qua, xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) đã tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, trong đó chú trọng phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông thôn.

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng tại xã Xuân Hòa.

Trên cơ sở xác định rõ những lợi thế, xã Xuân Hòa đã khuyến khích, vận động người dân thực hiện tích tụ, tập trung hơn 70 ha để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới, phát triển các cây trồng chủ lực. Xã đã phát triển diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, với diện tích hơn 40 ha; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 10 ha; trồng cây ăn quả với các loại cây có hiệu quả kinh tế cao như bưởi, cam... Tại các vùng sản xuất tập trung, người dân đã được hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật từ giống, bảo đảm lịch thời vụ, quản lý đồng ruộng, xử lý dịch bệnh, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ... Đồng thời, các hộ sản xuất đã ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, trong quá trình sản xuất không xử dụng chất cấm... Hiện nay, trên địa bàn xã cũng đã hình thành các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, như sản xuất lúa thuần NA6 với Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, diện tích 80 ha; ớt xuất khẩu với Công ty Rau quả Việt Thanh, diện tích 15 ha; liên kết sản xuất khoai tây với Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt; Công ty CP Giống cây trồng Trung ương liên kết bao tiêu sản phẩm lúa chất lượng cao... Đi đôi với đó, xã đã khuyến khích người dân chuyển đổi hơn 15 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao, như trang trại tổng hợp, mô hình trồng dưa trong nhà lưới, chăn nuôi lợn... Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học... Từ đó, đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn, hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí đầu tư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... HTX nông nghiệp Xuân Hòa và HTX nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Hòa... làm tốt các khâu dịch vụ, đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đấu mối với các doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, cơ giới... Nhất là làm “cầu nối” thực hiện các hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân, như ớt, khoai tây, dưa vàng... thu mua giống lúa nếp và các loại lúa thương phẩm như Thái Xuyên, BC15...; cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi cho người dân trên địa bàn. Để tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, xã luôn chú trọng hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, toàn xã có khoảng 401 hộ chăn nuôi, 91,5% các hộ đã đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải, hầm biogas, ao sinh học, đệm lót sinh học.

Để mở rộng ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, xã Xuân Hòa đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân được tiếp cận các nguồn vốn vay đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, trên địa bàn xã có 117 hộ kinh doanh các ngành nghề may mặc, xay xát, mộc, cơ khí. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 69 triệu đồng/năm.

Thời gian tới, xã Xuân Hòa tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung đất đai hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm; nhất là mở rộng diện tích sản xuất vùng lúa năng suất, chất lượng cao. Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích xây dựng các mô hình chăn nuôi đa con, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh... Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trong việc cung ứng các khâu dịch vụ, bảo đảm chất lượng các loại vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ổn định hệ thống lưới điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân... Tiếp tục phát triển các ngành nghề nông thôn và khuyến khích các hộ sản xuất đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Lê Ngọc