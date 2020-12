Xã Quảng Minh tập trung phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã Quảng Minh giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân.

Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn, những năm qua, Đảng bộ xã Quảng Minh đã tập trung lãnh đạo Nhân dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội, theo hướng dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Đến nay, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng giữ vai trò mũi nhọn.

Là địa phương không có nhiều lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch, do vậy, trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo ưu tiên, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển; đa dạng hóa ngành nghề, trong đó chú trọng phát triển các điểm dịch vụ, thương mại tại thôn Trường Thịnh và dọc tuyến đường trục xã, đường 4A, 4B; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có điều kiện thành lập doanh nghiệp... Đến nay, toàn xã có trên 400 hộ kinh doanh vừa và nhỏ (năm 2015 là 250 hộ); trên 1.200 lao động làm việc trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và ngành nghề khác; 22 cơ sở sản xuất nghề mộc dân dụng, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động; 21 tổ xây dựng với hơn 150 lao động tham gia, thu nhập bình quân đạt từ 6,5-10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, toàn xã đã thành lập được 11 doanh nghiệp, trong đó có 9 công ty và 2 HTX dịch vụ; gần 20 xe ô tô phục vụ vận tải và dịch vụ...

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Quảng Minh, với việc chú trọng phát triển các ngành nghề, thành phần kinh tế trên, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm qua đạt 15,6%/năm; tổng sản phẩm các ngành kinh tế năm 2020 ước đạt gần 210 tỷ đồng. Trong đó giá trị ngành dịch vụ, thương mại và ngành nghề khác đạt trên 81 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt trên 73 tỷ đồng. Năm 2019, xã Quảng Minh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân ngày được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt gần 42 triệu đồng/năm... Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Minh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Trong đó, một trong những chỉ tiêu quan trọng đó là phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 18% trở lên; giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2025 đạt 500 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 95 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm xuống dưới 1%; hộ cận nghèo giảm xuống dưới 1,4%; phấn đấu xây dựng xã đạt tiêu chí trở thành phường...

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Sầm Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là tập trung phát triển hạ tầng đô thị, thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng xây dựng xã đạt các tiêu chí trở thành phường; phát triển văn hóa, trọng tâm là nâng cao văn hóa, văn minh đô thị gắn với xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, đây được xem là ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển các điểm tập trung tiếp giáp đường Ba Voi đi Sầm Sơn, đường trục xã với đường 4A trở thành tụ điểm dịch vụ, thương mại. Đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả bền vững gắn với dịch vụ, thương mại và du lịch, trong đó tập trung phát triển mô hình rau an toàn, trồng hoa, thanh long... phấn đấu tích tụ được 20 ha đất nông nghiệp để chuyển đổi các mô hình sản xuất nhằm tăng giá trị sản xuất, phấn đấu đến năm 2025 đạt 200 triệu đồng/ha/năm.

Theo đồng chí Bùi Ngọc Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh, để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, trong việc quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do nghị quyết đại hội đề ra, đảng ủy đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung nghị quyết đại hội; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, UBND xã xây dựng chương trình hành động một cách khoa học, cụ thể, gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và thành phố; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung, cập nhật những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Duy Sơn