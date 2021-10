Xã Ngư Lộc thực hiện “mục tiêu kép”

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021, cấp ủy và chính quyền xã Ngư Lộc (Hậu Lộc) đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, với quan điểm chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã được kiểm soát, nhiệm vụ 9 tháng cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phát triển kinh tế biển là thế mạnh của xã Ngư Lộc.

Trong phát triển kinh tế, xã Ngư Lộc tập trung thúc đẩy lĩnh vực khai thác thủy sản. Toàn xã hiện có tổng số 327 phương tiện tàu cá (nghề câu 58 phương tiện và nghề giã 269 phương tiện), tổng công suất 70.671 CV. Trong đó, số tàu cá có chiều dài trên 15m trở lên có 160 phương tiện. Tổng số lao động nghề cá là 2.546 người. Tổng sản lượng khai thác 9 tháng ước đạt 12.290 tấn, bằng 84,8% kế hoạch.

Thời gian qua, xã đã triển khai tuyên truyền cho chủ phương tiện tàu cá và ngư dân, người lao động chủ động tham gia công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khai thác trong mùa bão và diễn biến bất thường của thời tiết, để chủ động phòng tránh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Thực hiện nghiêm đăng ký, đăng kiểm đúng hạn, giấy chứng nhận cơ sở đủ vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá, thực hiện mua bảo hiểm thân tàu, thuyền viên. Chỉ đạo quyết liệt việc lắp máy giám sát hành trình cho các phương tiện có chiều dài 15m trở lên, theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17-7-2021 của HĐND tỉnh “Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” và Thông báo số 131 của UBND huyện Hậu Lộc. Kết quả có 155/160 tàu cá lắp đặt máy giám sát hành trình. Số tàu cá chưa lắp thiết bị đều có biên bản cam kết không đi khai thác và đang nằm bờ. Hiện UBND xã đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ tàu cá đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt máy giám sát hành trình theo đúng quy định.

Hoạt động công thương nghiệp và các ngành nghề cơ bản được duy trì và giữ vững. Các doanh nghiệp, tổ hợp chế biến thủy, hải sản tiếp tục ổn định và giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề cá phát triển. Lĩnh vực kinh doanh, thị trường hàng hóa đáp ứng cho kinh tế ngành nghề phát triển và phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. UBND xã phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tăng cường lao động sản xuất, học nghề, xuất khẩu lao động chính ngạch, giải quyết việc làm bằng nghề lao động thủ công nghiệp như: chắp quại, đan cói mỹ nghệ... Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, tổ hợp chế biến hải sản phát triển, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động địa phương.

Hoạt động tài chính, ngân sách đạt kết quả tích cực, thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách Nhà nước, thu đúng, thu đủ và đảm bảo hoạt động chi thường xuyên. Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách của xã đạt hơn 8 tỷ đồng, bằng 65,4% kế hoạch; tổng giá trị thu nhập đạt 532 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch.

Song song với phát triển kinh tế, xã Ngư Lộc đã tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 đến người dân trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, các hoạt động dịch vụ kinh doanh văn hóa tâm linh tại các khu di tích. Tổ chức phun hóa chất khử trùng các trường học, nhà văn hóa thôn, khu di tích, các dòng họ... Đồng thời, phân công trực sẵn sàng khi có lệnh điều động về công tác phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát các đối tượng tiếp xúc với F1, đối tượng đi từ các vùng có dịch về địa phương. Đến hết tháng 9-2021, xã đã tiếp nhận khai báo y tế về địa phương 4.812 trường hợp. Tổng số F1 là 21 trường hợp hiện đang còn cách ly tập trung 6 trường hợp. Tổng số F2 là 860 trường hợp, hiện đang còn cách ly tại nhà 73 trường hợp. Tổng số F3 là 1.237 trường hợp, hiện đang theo dõi giám sát 185 trường hợp. Tiếp nhận 1 trường hợp F0 đã chữa khỏi về cách ly tại nhà. Tổng số người tiêm vắc-xin mũi 1 là 660 người, mũi 2 là 67 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Khai thác nghề cá hiệu quả thấp, giá xăng dầu tăng cao, sản phẩm sau khai thác tiêu thụ chậm, xuống giá. Tai nạn trên biển, sự cố cháy phương tiện tàu cá vẫn còn xảy ra. Khí hậu nắng nóng kéo dài, bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa được giải quyết triệt để. An ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp. Một số doanh nghiệp đã được thành lập nhưng chưa phát huy được hiệu quả hoạt động... đã tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ông Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: Căn cứ nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ xã, chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên và kết quả 9 tháng, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, xã tăng cường công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả, thực hiện “mục tiêu kép” vừa ưu tiên chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, vừa tập trung cao độ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện và ngư dân thực hiện tốt các quy định của Luật Thủy sản, đầu tư trang thiết bị, ngư cụ, cải hoán nâng cấp phương tiện, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khai thác. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ thương mại và chế biến hải sản, nâng cao chất lượng sản phẩm lợi thế của địa phương. Vận động các công ty, doanh nghiệp, cơ sở thủ công nghiệp tiếp nhận, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ ở địa phương. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế.

Bài và ảnh: Ngọc Anh