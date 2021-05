Vượt khó, hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021, ngành thuế gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, dẫn đến nhiều doanh nghiệp trọng điểm những tháng đầu năm nộp ngân sách đạt thấp. Hiện ngành thuế đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, nộp ngân sách Nhà nước; đồng thời, thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế..., phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2021.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tập trung chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế, triển khai thực hiện có hiệu quả dự toán thu đến từng lĩnh vực, doanh nghiệp, làm cơ sở để giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Đi đôi với đó, Cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố để tăng cường công tác quản lý thu, trọng tâm lĩnh vực ngoài quốc doanh. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế giao chỉ tiêu thu nợ đến từng công chức và hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ. Nắm bắt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn và dự kiến nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 để chủ động trong điều hành thu ngân sách hoặc báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để tăng thu ngân sách. Thực hiện tốt quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”... 4 tháng đầu năm 2021, ngành thuế thu ngân sách Nhà nước hơn 6.045 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán giao, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp Nhà nước Trung ương nộp ngân sách Nhà nước hơn 614 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán, tăng 38,7% so với cùng kỳ; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hơn 1.195 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán, bằng 98,5% so với cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 726 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán, tăng 21,1% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 341 tỷ đồng, đạt 48,8% dự toán, bằng 95,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nộp ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2021, như: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn 88,561 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán, tăng 47,2% so với cùng kỳ; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 184,899 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán, tăng 50,9% so với cùng kỳ; Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa 52,966 tỷ đồng, đạt 21,1% dự toán, bằng 84,1% so với cùng kỳ; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 91,799 tỷ đồng, đạt 70,6% dự toán, tăng 88,1% so với cùng kỳ; Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông quân đội 26,86 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, bằng 78,5% so với cùng kỳ; Công ty Xi măng Nghi Sơn 31,236 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, bằng 42,6% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 969,247 tỷ đồng, đạt 46,15% dự toán, tăng 33,6% so với cùng kỳ.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa, cho biết: Để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021, Cục Thuế chỉ đạo các chi cục thuế tiếp tục tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Đề án giám sát khai thuế đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản theo Quyết định số 5040/QĐ-UBND ngày 14-12-2018 của UBND tỉnh để xác định những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; qua đó, xây dựng kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đoàn giám sát liên ngành để có biện pháp giám sát, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước để chấn chỉnh, chỉ đạo các chi cục thuế thực hiện có hiệu quả. Tập trung triển khai hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh; các biện pháp quản lý thuế; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế... Chỉ đạo các đơn vị đánh giá từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh để có giải pháp quản lý, chỉ đạo khai thác nguồn thu mới bù đắp hụt thu, nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh để tháo gỡ kịp thời. Tập trung phân tích, đánh giá hồ sơ khai thuế để thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, có hiệu quả, tập trung ưu tiên các lĩnh vực có dư địa, rủi ro cao và thường xuyên đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu. Rà soát, đối chiếu, phân loại nợ và tình trạng nợ thuế, phát hành thông báo tiền thuế nợ và gửi đến người nộp thuế và thực hiện các biện pháp xử lý, đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Nắm bắt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trọng điểm, doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn và dự kiến nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 để chủ động trong điều hành thu ngân sách hoặc báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để tăng thu ngân sách. Đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước của khu vực doanh nghiệp, rà soát các dự án đầu tư, dự kiến nguồn thu phát sinh khi đi vào hoạt động phục vụ cho công tác chỉ đạo quản lý thuế. Rà soát các dự án trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất còn phải nộp tiền sử dụng đất, xác định rõ nguyên nhân chưa nộp, phân loại để xác định nợ tiền và tiếp tục thông báo, đôn đốc quyết liệt các trường hợp có số tiền sử dụng đất đã quá hạn nộp vào ngân sách Nhà nước... Những trường hợp không chấp hành nộp thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định Luật Quản lý thuế; các chi cục thuế tổng hợp báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm theo quy định của Luật Đất đai và quy định về đấu giá quyền sử dụng đất. Cục Thuế tổng hợp tình hình thu tiền sử dụng đất, vướng mắc để tổng hợp báo cáo, phối hợp với các ngành tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các tổ chức không chấp hành nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Thực hiện điều tra, khảo sát doanh thu của các hộ, cá nhân kinh doanh, hộ đăng ký mới hoặc quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, dịch vụ ăn uống, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt... để giao chỉ tiêu cho các chi cục thuế bảo đảm quản lý đầy đủ, chặt chẽ diện hộ và chống thất thu ngân sách Nhà nước. Cục Thuế xây dựng quy chế phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới, pháp luật tài chính và hỗ trợ người nộp thuế. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, nhanh nhất đến người nộp thuế về các chính sách thuế mới có hiệu lực.

Bài và ảnh: Xuân Cường