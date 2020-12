Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Được vay vốn của Agribank Nam Thanh Hóa, Công ty TNHH May mặc Hoàng Tùng, xã Trung Chính (Nông Cống) đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Luôn xem trọng lợi ích của doanh nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm trong mục tiêu hướng tới phát triển bền vững, trong thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất và cá nhân...

Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, Agribank Nam Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đồng hành và dành nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, chi nhánh còn thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, như: Mở rộng các gói tín dụng ưu đãi, hạ lãi suất cho vay, tái cơ cấu lại nợ một cách phù hợp (giãn thời hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ) và xem xét miễn, giảm lãi vay để khách hàng, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Đồng thời, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình phát triển phù hợp từng thời kỳ, giai đoạn. Với những động thái tích cực của ngân hàng đã giúp nhiều doanh nghiệp vượt khó, vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Dệt may là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID–19. Có thời điểm trong năm, Công ty TNHH May mặc Hoàng Tùng, xã Trung Chính (Nông Cống) chỉ có những đơn hàng ngắn, doanh số kinh doanh đạt thấp. Trong khó khăn đó, nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng đã hỗ trợ doanh nghiệp có dòng tiền kịp thời trả lương đầy đủ cho người lao động, duy trì sản xuất. Nhất là với những đơn hàng xuất khẩu vừa được ký kết, nguồn vốn ưu đãi cũng là điều kiện thuận lợi để đơn vị đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất hàng hóa cho kịp tiến độ. Anh Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Hoàng Tùng, cho biết: doanh nghiệp được Agribank Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với nguồn vốn, thủ tục giải ngân nhanh chóng. Với sự hỗ trợ đó, dự kiến năm 2020 doanh thu của công ty tăng trưởng khoảng 30%.

Hiện nay, Agribank Nam Thanh Hóa đang tạo điều kiện cho hơn 300 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh vay vốn, với tổng dư nợ gần 2.000 tỷ đồng. Ngoài việc bảo đảm nguồn vốn cho vay, ngân hàng đã cử cán bộ rà soát, nắm bắt mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay, ngân hàng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 124 khách hàng, với dư nợ gần 100 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 22 khách hàng; cho vay bổ sung mới 131 khách hàng, với doanh số cho vay đạt gần 400 tỷ đồng.

Ông Thi Văn Tân, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, Agribank Nam Thanh Hóa sẽ triển khai các chương trình ưu đãi về lãi suất theo chỉ đạo từ Agribank. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Agribank về các cơ chế, quy định, các sản phẩm mới và về công tác tín dụng theo hướng tạo điều kiện tối đa cho khách hàng vay vốn. Tập trung duy trì và tăng trưởng nguồn vốn ổn định, nhất là tiền gửi từ dân cư, tiền gửi của các tổ chức kinh tế; triển khai thực hiện các sản phẩm huy động vốn phù hợp với khách hàng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn, dư nợ toàn chi nhánh; tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa; chương trình cho vay tiêu dùng đến với hộ gia đình và cá nhân. Bên cạnh việc đầu tư vốn cho doanh nghiệp, thời gian qua, Agribank Nam Thanh Hóa còn cung ứng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng hiện đại bao gồm: Dịch vụ tài khoản, tiền gửi, dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế cùng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh thu mua, tiêu thụ sản phẩm cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp trên cơ sở bình đẳng. Agribank Nam Thanh Hóa ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhằm gắn kết với chương trình phát triển tín dụng của Agribank, tận dụng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các chương trình phát triển kinh tế.

Có thể nói, Agribank Nam Thanh Hóa đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, AgriBank Nam Thanh Hóa xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí để có lãi suất thấp hỗ trợ và mở rộng đầu tư tín dụng cho tam nông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương Khánh