Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Việc chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đã và đang được các ngành, các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, những quy định về hoạt động khai thác hải sản cho ngư dân hiểu và thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn tuyên truyền các quy định trong khai thác hải sản cho ngư dân tại Cảng cá Lạch Hới.

Chi cục Thủy sản, lực lượng biên phòng, các địa phương ven biển đã và đang phối hợp trực tiếp lên tàu cá của ngư dân cập các bến cá, Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn), Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn), Hòa Lộc (Hậu Lộc)... để tuyên truyền, phổ biến cho các ngư dân những nội dung cơ bản những quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU; quy định của Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chống khai thác IUU; tuyên truyền biển, đảo và Luật Cảnh sát biển năm 2018; vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác hải sản, báo cáo khai thác, vận hành thiết bị giám sát tàu cá đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, tuyên truyền các quyết định của UBND tỉnh về quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản và các hành vi vi phạm khác qua hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh; các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng Sầm Sơn, cho biết: Đơn vị thường xuyên thông tin cho chủ tàu, ngư dân ở các phường Quảng Tiến, Quảng Cư và khu vực Cảng cá Lạch Hới cập nhật những nội dung thay đổi, bổ sung trong mẫu nhật ký khai thác hải sản; hướng dẫn thủ tục về quản lý tàu cá; quy trình tàu cá xuất nhập bến và ghi nộp nhật ký, báo cáo khai thác; tuyên truyền, vận động các chủ tàu cá khai thác xa bờ, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc vận hành thiết bị giám sát tàu cá đảm bảo theo đúng quy định, ký cam kết không đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, vi phạm khai thác IUU. Đi đôi với đó, từ năm 2017 đến nay, Chi cục Thủy sản xây dựng nội dung, in và treo 42 băng zôn, 98 tờ phướn tuyên truyền các quy định trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; in và phát 41.000 tờ rơi có nội dung về các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU; phối hợp với Tổng cục Thủy sản, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức 25 hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, với 2.110 người tham gia. Qua đó, đã góp phần giúp ngư dân nắm chắc các quy định về chống khai thác IUU, tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, không có hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép; tích cực hưởng ứng chống khai thác IUU, nỗ lực chung tay cùng các cấp, các ngành tháo gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản nhằm phát triển thủy sản an toàn, bền vững, ổn định sinh kế cho ngư dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi