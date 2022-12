Triệu Sơn: Dự án chậm triển khai đầu tư gây lãng phí nguồn tài nguyên

Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định (thị trấn Nưa) hay Dự án Chi nhánh Bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và Hợp Thắng là hai trong số những dự án chậm triển khai đầu tư, gây lãng phí nguồn tài nguyên cũng như để lại nhiều ý kiến từ dư luận.

Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn đang bị bỏ hoang.

Từ kỳ vọng đến thất vọng

Đứng nhìn thửa ruộng đất hai lúa từng canh tác giờ bỏ hoang, ông Nguyễn Văn S. ở khu phố 6, thị trấn Nưa không khỏi buồn rầu. Ông S. cho biết, gia đình có gần 2 sào ruộng lúa tại khu đồng Cậu. Năm 2019, khi địa phương có thông báo về việc thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định, gia đình ông đã đồng ý thỏa thuận, nhượng lại phần đất ruộng cho doanh nghiệp, với mức giá 50 triệu đồng/sào. Ông S. kỳ vọng, khi dự án đi vào hoạt động, ông cùng vợ sẽ xin đi làm bảo vệ hoặc tạp vụ, thu nhập sẽ khấm khá hơn làm nông. Tương tự, trường hợp gia đình bà Lê Thị L. ở khu phố 6, cho biết: Khu vực cánh đồng Cậu vốn là đất hai lúa tốt tươi, màu mỡ, nguồn nước tưới tiêu thuận lợi, sản lượng, năng suất cao. Song, khi địa phương có một dự án tầm cỡ, hứa hẹn sẽ giải quyết được nhiều việc làm cho nhiều người, gia đình đã nhượng lại “bờ xôi, ruộng mật” để triển khai dự án.

Kỳ vọng là vậy, nhưng nhìn vào thực tại dự án “đắp chiếu” khiến người làm nông không khỏi đau xót. Ghi nhận của phóng viên, Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định (thị trấn Nưa) đã được san lấp mặt bằng, xây dựng tường bao quanh cùng một số hạng mục như nhà để xe, một số phân khu đã được đổ móng, cột bê tông, xây dựng trạm điện biến thế... nhưng tất cả gần như bị hoen gỉ, cỏ cây phủ kín.

Tìm hiểu được biết, Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định do Công ty CP Anh Phương Sài Gòn làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện tại Quyết định số 2597/QĐ-UBND, ngày 10-7-2018, khởi công quý I-2019, hoàn thành đi vào hoạt động quý I-2022. Công ty được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 3812/QĐ-UBND, ngày 24-9-2019 với diện tích 28.365,4m2 để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định. Theo tổng mặt bằng xây dựng công trình Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định được Sở Xây dựng thẩm định ngày 28-7-2019 thì dự án có 22 hạng mục công trình, gồm: Khối khách sạn (2 khách sạn 9 tầng); khối trung tâm tổ chức sự kiện (1 nhà, 5 tầng); trụ sở làm việc; nhà ăn vip ngoài trời; nhà kho kết hợp vệ sinh; nhà để xe; nhà bảo vệ; bể bơi ngoài trời; khu xử lý nước thải tập trung; trung tâm thương mại...

Còn đối với Dự án chi nhánh bến xe huyện Triệu Sơn tại xã Hợp Thành và Hợp Thắng thì cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa và dịch vụ thương mại khác, đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài khu vực, góp phần tạo việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách cho Nhà nước. Tuy nhiên, sau 4 năm bàn giao mặt bằng để thực hiện, đến nay dự án này vẫn là một bãi đất trống.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 5112/QĐ-UBND, ngày 17-12-2018 chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng vốn đầu tư khoảng 18,658 tỷ đồng bằng nguồn tự có và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, khởi công vào quý II-2019, hoàn thành đưa dự án vào hoạt động quý I-2020. Quy mô xây dựng bến xe loại 5 bao gồm khu bãi đỗ xe qua đêm và chờ vào vị trí đón trả khách với diện tích xây dựng khoảng 4.750m2, khu đỗ xe dành cho phương tiện khác 1.262m2, nhà quản lý điều hành bao gồm phòng y tế 450m2, nhà để xe cho khách và nhân viên 250m2, hai nhà bảo vệ 30m2 và các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, phụ trợ khác...

Theo người dân xã Hợp thành và Hợp Thắng thì vị trí đất được quy hoạch triển khai dự án bến xe nằm giữa 2 xã, có tiềm năng phát triển. Dự án chậm triển khai không những gây lãng phí tài nguyên, còn làm mất đi cơ hội đầu tư của những đơn vị khác, làm chậm sự phát triển của địa phương.

Địa phương đề nghị thu hồi

Mới đây, đoàn thanh tra theo Quyết định số 697/QĐ-STNMT, ngày 13-10-2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định đã tiến hành thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư và sử dụng đất. Theo kết quả thanh tra, đến thời điểm hiện tại chủ đầu tư đã thực hiện xong việc san lấp mặt bằng, khu đất có tường rào bao quanh. Các hạng mục đã đầu tư xây dựng như: một phần của hạng mục nhà để xe với diện tích thực tế khoảng 150m2; đang xây dở tầng 3 hạng mục số 4 trụ sở làm việc; đổ móng và cột hạng mục số 1 khoảng 900m2; đổ móng hạng số 2, 3 khoảng 900m2; xây dựng hạng mục số 9 khoảng 1.000m2; xây dựng 2 nhà gỗ không có trong mặt bằng (khoảng 200m2, 250m2); đổ bằng và cột trụ 3 hạng mục công trình bằng bê tông (80m2, 100m2, 140m2); đổ móng, dựng cột hạng mục số 10 khoảng 2.400m2, sai định vị công trình; đổ móng hạng mục số 13 khoảng 2.400m2; ép cọc hạng mục số 12b khoảng 2.400m2...

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, dự án chưa đi vào hoạt động như mục đích thuê đất. Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất, đã được Chi cục Thuế khu vực Triệu Sơn - Nông Cống ban hành các quyết định cưỡng chế thi hành về quản lý thuế số 954/QĐ-CCT, ngày 26-5-2021; Quyết định số 1542/QĐ-CCT, ngày 22-7-2021 và Quyết định số 36/QĐ-CCT, ngày 25-5-2022. Số tiền nợ tính đến ngày 31-5-2022 là 29.852.758.383 đồng. Do đó, công ty chưa được bàn giao đất tại thực địa và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND thị trấn Nưa Lê Văn Tâm cho biết: Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định chậm triển khai đến nay đã 3 năm, gây lãng phí về tài nguyên cũng như mất mỹ quan đô thị khi dự án nằm ở vị trí cửa ngõ vào thị trấn. Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đề xuất nếu dự án không thực hiện nữa thì đề nghị sớm thu hồi.

Về vấn đề này, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn Nguyễn Thị Xuân cho biết thêm: Các dự án chậm triển khai sẽ làm giảm đi hiệu quả, mục đích đầu tư ban đầu. Về quy định thì các dự án trên chưa thuộc diện thu hồi theo Luật Đất đai năm 2013. UBND huyện đã thành lập đoàn rà soát tiến độ các dự án trên địa bàn đối với những dự án chậm tiến độ và mời các đơn vị sử dụng đất làm việc, tìm hướng giải quyết. Riêng Dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG-Plaza Cổ Định thuộc dự án chậm triển khai đầu tư. Đối với Dự án Chi nhánh Bến xe khách huyện Triệu Sơn đã giải phóng xong mặt bằng, tuy nhiên dự án chưa được cho thuê đất, đang hoàn thiện thủ tục.

Được biết, đến hết tháng 11-2022 trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 75 dự án đang triển khai thi công, chuẩn bị khởi công và đang chuẩn bị đầu tư. Trong đó có 11 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 531,7 tỷ đồng; 64 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1.560,4 tỷ đồng. Theo tiến độ có 17 dự án đang triển khai thi công với tổng mức đầu tư 400,1 tỷ đồng, 58 dự án đang chuẩn bị đầu tư với tổng mức đầu tư 1.692 tỷ đồng; tổng số dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng là 57 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1.678,1 tỷ đồng. Theo đánh giá, nhiều dự án tiến độ triển khai chậm, đến nay chưa khởi công; một số dự án đã khởi công nhưng tiến độ thực hiện chậm so với lộ trình kế hoạch.

Nhóm phóng viên BĐ-TL