Trang trại hữu cơ đầu tiên ở xứ Thanh

Không sử dụng thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, nhưng những cây bưởi được trồng tại trang trại bưởi mang thương hiệu “Bưởi Diễn Plus hữu cơ” của gia đình anh Nguyễn Xuân Khải, xã Yên Thái (Yên Định) luôn cho sản phẩm chất lượng cao, ngon và ngọt đậm. Đây là trang trại đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chuẩn hữu cơ/ORGANIC quốc gia.

Trang trại bưởi Diễn Plus hữu cơ của gia đình anh Nguyễn Xuân Khải, xã Yên Thái đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia.

Từ một cánh đồng hoang, ngổn ngang lau sậy và cây bụi ở thôn Xuân Thái, xã Yên Thái, năm 2004 anh Nguyễn Xuân Khải đã mạnh dạn nhận thầu, cải tạo để phát triển sản xuất nông nghiệp. Ban đầu anh trồng thử nghiệm rất nhiều loại cây, như: dâu tằm, thanh hao hoa vàng, xà cừ, mía, gió bầu, keo, lúa, ngô... nhưng đều thất bại. Trong một lần đến làng Diễn (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm) thấy cây bưởi Diễn được trồng ở đây có những ưu điểm vượt trội, nhiều quả, ngon và anh đã quyết định mua 100 cây đưa về trồng thử nghiệm. Vì chưa nắm vững được kỹ thuật nên 80 cây chết, chỉ còn sống 20 cây. Năm 2009, sau khi 20 cây bưởi Diễn ra quả, đánh giá được mức độ phù hợp thổ nhưỡng và chất lượng quả. Anh quyết định vay mượn tiền để đầu tư trồng 3.000 cây bưởi Diễn trên diện tích 10 ha. Ban đầu gặp không ít khó khăn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi Diễn, về chi phí đầu tư nhân công, thuốc bảo vệ thực vật... Đến năm 2017, gia đình anh mạnh dạn chuyển sang trồng cây bưởi Diễn theo mô hình canh tác hữu cơ. Theo anh Nguyễn Xuân Khải, việc canh tác cây bưởi Diễn theo phương pháp hữu cơ khác với phương thức trồng thông thường. Nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây, anh dùng phương pháp thủy phân, ngâm ủ cá, đầu tôm, tảo biển trong thời gian từ 30 - 45 ngày, sau đó tưới cho bưởi. Trong 4 năm qua, vườn bưởi không cuốc xới, nhằm tạo bộ đệm sinh học cho côn trùng trú ngụ, nhất là các loại giun đất làm tơi xốp đất. Để phòng chống sâu bệnh mà không dùng đến thuốc bảo vệ thực vật, trong vườn bưởi anh Nhân nuôi kiến vàng, bởi nó có khả năng khống chế sâu vẽ bùa, rầy mềm, rệp sáp và các loại nhện gây hại, bọ xít cam, sâu bướm phượng, sâu đục vỏ trái trong vườn cây có múi. Thực tế cho thấy, những vườn cây ăn quả được nuôi kiến vàng thì mật độ sâu hại giảm, quả đẹp và bóng hơn so những vườn không nuôi và nhân thả kiến vàng. Để đạt tiêu chuẩn hữu cơ/ORGANIC quốc gia cho sản phẩm bưởi Diễn, trang trại phải thực hiện 8 không, đó là: không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học, không thuốc diệt cỏ, không sử dụng hóa chất, không thuốc kích thích, không đánh bồn và sáo xới gốc cây, không tiện gốc và cành, không quét và bón vôi vào gốc cây. Quá trình thực hiện quy trình sản xuất hữu cơ được anh Nguyễn Xuân Khải đầu tư thực hiện trong thời gian 4 năm và đăng ký thương hiệu “Bưởi Diễn Plus hữu cơ” với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC (Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam) từ năm 2017. Hàng năm, trang trại luôn được cán bộ, kỹ sư của trung tâm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ để hoàn thiện các yêu cầu và sản phẩm của trang trại đều được gửi về trung tâm phục vụ việc kiểm định đánh giá. Đến tháng 10-2020, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm đã đạt và được trung tâm cấp chứng nhận. Đây là niềm vinh dự, tự hào của chủ trang trại bưởi Diễn Plus hữu cơ.

Hiện nay, diện tích trồng 3.000 cây bưởi Diễn đã được hơn 10 tuổi và đang cho thu hoạch. Bình quân mỗi năm cho thu hoạch từ 100 đến 150 tấn quả, giá trị hơn 4 tỷ đồng. Hiện sản phẩm bưởi mang thương hiệu “Bưởi Diễn Plus hữu cơ” của trang trại đang cung cấp cho thị trường 9 tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh. Hàng năm, bưởi Diễn Plus hữu cơ cung cấp khoảng 10 tấn quả chuyển ra quần đảo Trường Sa phục vụ quân dân trong dịp tết. Ngoài ra, sản phẩm bưởi Diễn của trang trại còn tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm ở nhiều triển lãm hàng nông sản trong và ngoài tỉnh. Sắp tới thương hiệu “Bưởi Diễn Plus hữu cơ” của trang trại phấn đấu tham gia xuất khẩu.

Bài và ảnh: Hải Đăng