TP Sầm Sơn chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Là địa phương ven biển, nằm giữa các dòng sông với nhiều trọng điểm đê điều chưa bảo đảm an toàn, có hệ thống nhà hàng, khách sạn ngay sát mép biển, có số tàu thuyền công suất lớn nhiều nhất trong tỉnh... nên TP Sầm Sơn thường chịu nhiều thiệt hại nếu gặp mưa bão lớn. Với thành phố du lịch này, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) có ý nghĩa rất quan trọng, cần được triển khai quyết liệt, liên tục. Ngay từ đầu mùa mưa bão 2021, địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp PCTT&TKCN để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn.

Tàu thuyền của ngư dân Sầm Sơn được bố trí neo đậu tại Âu tránh trú Quảng Tiến và cửa sông Đơ khi có gió bão lớn.

Ngay từ đầu mùa mưa bão, TP Sầm Sơn đã kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự gồm 40 thành viên là đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan trên địa bàn, trong đó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. Từng thành viên được giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo từng phường, xã trong thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn mùa mưa bão. Theo chức năng, nhiệm vụ, 17 cơ quan, phòng ban, tổ chức, đơn vị cùng các xã, thị trấn trên địa bàn được giao thực hiện triển khai những nhóm nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, phòng kinh tế là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu công tác điều hành, đề xuất giải pháp đột xuất, tổng hợp các thông tin liên quan. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố lên các phương án di dân khi có bão lớn, sóng thần cho từng khu vực ven sông, ven biển; đồng thời sẵn sàng lực lượng, có phương án huy động dân quân tự vệ của các địa phương khi có tình huống khẩn cấp cần ứng phó thiên tai.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn cũng đã hoàn thành các phương án tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trên biển, có phương án bắn pháo hiệu trên núi Trường Lệ để kêu gọi tàu thuyền khi có tình huống thiên tai khẩn cấp. Hiện nay, đơn vị đã được trang bị 1 súng bắn pháo hiệu với 900 viên đạn, đồng thời tuyên truyền để ngư dân trên địa bàn nắm được quy luật và thông điệp bắn pháo. Theo đó, khi có áp thấp nhiệt đới, bão khẩn cấp yêu cầu các tàu thuyền vào bờ ngay, pháo hiệu sẽ được bắn vào ban đêm, lần 1 vào 19 giờ 30 đến 20 giờ với 2 loạt pháo hiệu màu đỏ, lần 2 từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng với 2 loạt pháo hiệu màu đỏ. Với tình huống có vỡ đê, triều cường, sóng thần, đơn vị cũng rú các hồi còi và kẻng liên tục trên đất liền để báo động. Các đơn vị khác của thành phố, như công an, điện lực, viễn thông, trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, hội chữ thập đỏ... đều đã triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

Thành phố đã chỉ rõ những trọng điểm đê điều chưa bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ năm nay để lên phương án tuần tra, hộ đê và xử lý giờ đầu khi có sự cố. Nhiều trọng điểm như: Đê hữu sông Mã từ K55 đến K56+600 qua phường Quảng Thọ; đê kè hữu sông Mã từ K60B đến K60B+700 thuộc phường Quảng Cư và Quảng Tiến... đều được đánh giá hiện trạng, có từng phương án cứu hộ. Từ giữa tháng 5 vừa qua, 11 xã, phường trên địa bàn đều được giao chuẩn bị vật tư dự trữ theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến thời điểm này, toàn thành phố đã chuẩn bị được 1.200m3 đất và cát các loại, 140m3 đá hộc và đá dăm, 2.000 cọc tre, 5.000 bao tải, 4.200m2 bạt và phên liếp... để sẵn sàng cho hộ đề và PCTT.

Bảo đảm an toàn cho tàu thuyền là nội dung tối quan trọng trong PCTT&TKCN, được TP Sầm Sơn đặc biệt quan tâm. Thống kê từ Phòng Kinh tế thuộc UBND TP Sầm Sơn, thời điểm cuối tháng 9, địa phương đang có 1.754 phương tiện tàu thuyền, trong đó 223 phương tiện lớn có chiều dài từ 15m trở lên. Nhiều nhất là phường Quảng Cư với 313 phương tiện, các phường Trường Sơn và Quảng Tiến lần lượt 286 và 188 phương tiện... Hiện thành phố đã bố trí 2 nơi tránh trú cho tàu thuyền, gồm: Âu Tránh trú bão Quảng Tiến với công suất 600 đến 700 phương tiện lớn cho toàn thành phố và tàu thuyền vãng lai tránh trú; khu vực cửa sông Đơ với sức chứa khoảng 150 phương tiện dưới 12m, gồm tàu thuyền và bè mảng. Số bè mảng và thuyền mủng công suất nhỏ có thể kéo lên bờ dọc các xã, phường ven biển để bảo đảm an toàn. Hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Bộ đội Biên phòng Sầm Sơn đã xây dựng 4 tình huống kèm các giải pháp xử trí. Thứ nhất là ngăn chặn tàu thuyền cố tình ra khơi khi có lệnh cấm biển. Thứ hai, chủ phương tiện cố tình neo đậu ở bãi biển, cửa sông, bến cá mà không vào âu hoặc nơi tránh trú khi có bão và áp thấp gần bờ. Thứ ba là cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền gặp sự cố trên biển, nhất là thời điểm bão hay áp thấp nhiệt đới đang đổ bộ. Thứ tư, có thông tin phương tiện gặp nạn trên biển, nhưng xét thấy không có nguy cơ nguy hiểm cho tính mạng ngư dân. Từng tình huống đã có các giải pháp cụ thể, lực lượng cụ thể được xây dựng sẵn chờ ứng phó.

Theo ông Lê Viết Cường, Phòng Kinh tế TP Sầm Sơn - người phụ trách mảng PCTT&TKCN, cho biết: Năm nay, địa phương cũng có đổi mới là không thành lập đội tàu cứu hộ trên cơ sở các tàu cá địa phương, bởi qua vận hành những năm trước có yếu tố không thực tế. Bởi lẽ, khi được huy động cho công tác cứu hộ, các tàu thường đang khai thác ở ngư trường khác hoặc không có ở nhà. Nay thành phố sẽ qua các thiết bị thông tin liên lạc và định vị, nắm bắt những phương tiện địa phương khai thác gần tàu bị nạn để đến ứng cứu. Khi trở về, sẽ triển khai các thủ tục hỗ trợ tiền xăng dầu sau.

Cùng với đó, TP Sầm Sơn cũng lên phương án ứng phó với siêu bão, sóng thần, động đất, có phương án di dân cửa sông và ven biển cụ thể... trong mùa mưa bão năm nay.

Bài và ảnh: Linh Trường