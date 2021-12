Tổng kết Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến và tiết kiệm nước cho cây trồng cạn

Chiều 21-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (TT, TKN) cho cây trồng cạn giai đoạn 2015-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoài Nam và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kế hoạch hành động phát triển tưới TT, TKN cho cây trồng cạn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 1788/QĐ-BNN-TCTL ngày 19-5-2015 với mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 ha cây trồng cạn chủ lực được tưới bằng công nghệ, kỹ thuật tưới TT, TKN.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, như nhận thức của một bộ phận lãnh đạo các cấp và của người dân về tưới TT, TKN cho cây trồng cạn vẫn còn hạn chế, chưa đầy đủ; nông dân thiếu thông tin và chưa thoát khỏi tư tưởng ỷ lại vào Nhà nước; nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhưng thiếu động lực hoặc chưa đi vào cuộc sống... Tuy nhiên với sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp 63 tỉnh, thành phố, đến thời điểm hiện tại, có gần 530.000 ha cây trồng cạn được áp dụng tưới TT, TKN, vượt khoảng 30.000 ha (tương đương 6%) so với mục tiêu kế hoạch đặt ra và tăng hơn 4,5 lần so với năm 2015, góp phần phần quan trọng vào các thành tựu phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đóng góp hữu hiệu trong ứng phó với hạn hán, bảo đảm an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Mô hình áp dụng công nghệ tưới phun sương tại xã Đông Khê. (Đông Sơn)

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 5643/QĐ-UBND, ngày 31-12-2015 về cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, góp phần kiên cố hóa kênh mương, hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới mặt ruộng, xây dựng nhà lưới phục vụ sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao...

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 2.579 ha cây trồng cạn được ứng dụng các biện pháp tưới TT, TKN, tăng 2.252 ha so với năm 2015; thu hút 24 doanh nghiệp, 33 HTX tham gia áp dụng tưới TT, TKN.

Theo loại hình công nghệ tưới, trên địa bàn tỉnh chủ yếu tưới bằng công nghệ tưới nhỏ giọt, chiếm 63,82% diện tích tưới TT, TKN. Phần lớn công nghệ, thiết bị tưới có xuất xứ từ Israel và sản xuất trong nước thông qua cải tiến, tích hợp công nghệ của nước ngoài.

Sau khi được áp dụng hệ thống tưới TT, TKN năng suất cây trồng cạn tăng trung bình từ 10-30%, giảm 20-50% công lao động, tiết kiệm 20-40% lượng nước so với tưới truyền thống. Nhờ đó, thu nhập của người dân tăng 10-50% so với không áp dụng công nghệ.

Công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được áp dụng rộng rãi trong trồng cây ăn quả tại các huyện miền núi

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả tưới TT, TKN trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chú trọng đến tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống thể chế, chính sách; rà soát tổ chức triển khai thực hiện đầu tư trung hạn phục vụ nội dung tưới TT, TKN cho cây trồng chủ lực ở quy mô sản xuất tập trung. Đồng thời, tăng cường áp dụng khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm chuyển giao các loại công nghệ tiên tiến... góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, có khoảng 30% diện tích cây trồng cạn được tưới TT, TKN, tương đương với 700.000 đến 800.000 ha, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất của ngành nôg nghiệp, giảm lượng nước tưới, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước.

Lê Hòa