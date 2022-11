Thực hiện chuyển đổi số trong ngành ngân hàng

Thời gian qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm và gắn kết khách hàng. Quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng giúp người dân ngày càng tin tưởng lựa chọn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhờ đó các hoạt động như mua, bán, đặt hàng, giới thiệu hàng và giao hàng của doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ được thực hiện nhiều hơn trên nền tảng số. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý mà còn giúp hạn chế rủi ro, dễ dàng quản lý tốt dòng tiền và góp phần gia tăng doanh số.

Người dân đến gửi tiền tại máy gửi rút tiền tự động CDM tại thị trấn Quán Lào (Yên Định).

Là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, thời gian qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng với các hình thức thanh toán hiện đại. Để tăng cường giao dịch trên các kênh ngân hàng điện tử, BIDV Thanh Hóa đã tích cực triển khai ngân hàng số thông qua các sản phẩm dịch vụ như: BIDV SmartBanking, mở tài khoản trực tuyến eKYC, rút tiền bằng QR Pay... Đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm nghìn tài khoản thực hiện đăng ký các ứng dụng giao dịch ngân hàng số SmartBanking của BIDV.

Tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh triển khai dịch vụ mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking. Bà Lê Thị Mai Hà, Trưởng Phòng Dịch vụ và Marketing Agribank Thanh Hóa khẳng định: Để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ giao dịch tại quầy sang giao dịch trên các kênh ngân hàng điện tử, Agribank Thanh Hóa miễn phí giao dịch trên ứng dụng E-Mobile Banking cho khách hàng thực hiện giao dịch trên ứng dụng. Ngoài ra, tất cả các khách hàng gửi tiền online qua ứng dụng sẽ được miễn phí mở, đóng tài khoản tiền gửi trực tuyến. Riêng trong 10 tháng năm 2022, đã có hàng chục nghìn khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ E-Mobile Baking. Thời gian tới, Agribank Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính ngân hàng cơ bản như: chuyển tiền, gửi tiền online, thanh toán hóa đơn, thanh toán QR, nạp tiền điện thoại, đặt vé tàu, xe... đáp ứng được các nhu cầu giao dịch thường nhật của khách hàng.

Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã liên tục đầu tư phát triển, sắp xếp hợp lý và gia tăng chức năng, tiện ích trên các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (ATM, POS) với các hình thức phù hợp, hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 313 ATM, hơn 1.000 POS. Mạng lưới ATM và POS được lắp đặt theo hướng mở rộng đối tượng phục vụ và được phân bố khá hợp lý. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng đã và đang đẩy mạnh triển khai các sản phẩm dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động, như thanh toán qua QRCode, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc, ví điện tử... Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) thường xuyên chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng; tăng cường giám sát hệ thống ATM trên địa bàn theo các quy định của NHNN Việt Nam. Do vậy chất lượng dịch vụ hệ thống ATM ngày càng được nâng lên rõ rệt, hoạt động thông suốt, không có sự cố nổi cộm xảy ra; các thắc mắc, khiếu nại được xử lý nhanh nhất, tạo được niềm tin cho khách hàng. Việc thực hiện chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã được lan tỏa đến nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đơn cử, quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của ngành ngân hàng đang từng ngày, từng giờ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn dịch vụ hành chính công, thương mại điện tử, thanh toán tiêu dùng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Bên cạnh những đột phá, thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số, các tổ chức tín dụng cũng gặp không ít khó khăn, như: hạ tầng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc liên thông, kết nối, khai thác hiệu quả dữ liệu; các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực trình độ cao cho chuyển đổi số còn thiếu hụt, trong đó có nhân lực công nghệ thông tin. Để khắc phục những hạn chế cũng như đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ chuyển đổi số trong các hoạt động, thời gian tới, NHNN Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho khách hàng, người dân về sử dụng các dịch vụ thanh toán ngân hàng, giúp khách hàng có kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình khỏi các rủi ro khi giao dịch trên môi trường điện tử. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025” phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Rà soát, đánh giá, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng an toàn trước rủi ro xâm nhập, tấn công mạng, bảo đảm khả năng hoạt động liên tục, không bị gián đoạn dịch vụ...

