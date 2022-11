Thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án tại Khu Kinh tế Nghi Sơn

Đến nay Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) đã thu hút được 294 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là 149.393 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,809 tỷ USD. Nhiều dự án được đầu tư đúng tiến độ đã phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế và lan tỏa thu hút đầu tư cho khu vực. Tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành, Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp đang tích cực rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB) và các thủ tục liên quan; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nhân, vật lực để tiến hành khởi công, thi công các dự án đầu tư đúng tiến độ được phê duyệt.

Thi công Dự án xây dựng nhà công vụ phục vụ vận hành và mở rộng Cảng Nghi Sơn (dự án) do Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Theo thống kê từ Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, trong số các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất tại KKTNS, hiện có 51 dự án đang bị chậm tiến độ. Trong đó, có 42 dự án do Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp cho thuê đất và 9 dự án do UBND tỉnh cho thuê đất. Điển hình như Dự án Trường Mầm non Pink house tại phường Nguyên Bình do Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 1 Đồng Tâm làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thực hiện từ năm 2014. Theo tiến độ đầu tư được phê duyệt, Trường Mầm non Pink house sẽ khởi công năm 2019 và hoàn thành đưa vào hoạt động vào tháng 5-2021. Tuy nhiên đến nay, công ty chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, chậm tiến độ 13 tháng theo quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư. Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 giá nguyên vật liệu tăng cao đã gây ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư dự án. Chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 1 Đồng Tâm đang làm thủ tục cấp phép xây dựng và cam kết đưa dự án vào hoạt động trong năm 2023.

Còn Dự án Kho xăng dầu Petrolimex Thanh Hóa do Công ty Xăng, dầu Thanh Hóa làm chủ đầu tư, theo tiến độ phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành, hoạt động vào tháng 6-2020, tuy nhiên đến nay nhà đầu tư mới chỉ san lấp mặt bằng, chưa triển khai xây dựng. Nguyên nhân là do tuyến ống vận chuyển xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn về Kho Petrolimex Thanh Hóa chưa được Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn thống nhất nên công ty chưa thể triển khai đầu tư xây dựng kho. Hiện nay, công ty đang khẩn trương làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn để thống nhất đấu nối tuyến ống vận chuyển xăng dầu và triển khai dự án.

Thông tin từ UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, ngoài khó khăn do dịch bệnh, đơn giá vật tư tăng cao, những khó khăn trong công tác GPMB cũng là lý do làm chậm tiến độ nhiều dự án. Hiện nay, tình trạng đơn thư khiếu nại của người dân trong việc thu hồi đất, bồi thường GPMB có chiều hướng tăng. Trong 10 tháng năm 2022 thị xã Nghi Sơn đã nhận được hơn 90 đơn thư liên quan đến nội dung về bồi thường, GPMB. Bên cạnh đó, cơ chế tổ chức kinh tế tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác này, dẫn đến có những dự án bị chậm tiến độ kéo dài.

Còn theo Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp tỉnh, thêm một nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ ở một số dự án là vướng mắc về quy định khu chức năng trong KKTNS. Các quy định pháp luật hiện nay đang có nhiều cách hiểu và định nghĩa khu chức năng trong KKTNS khiến các ngành, các cấp lúng túng trong việc hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quy trình bồi thường, GPMB. Nhiều đồ án phân khu chức năng (đặc biệt là phân khu đô thị) trong KKTNS chưa được phê duyệt dẫn đến một số nhà đầu tư không thể hoàn thiện hồ sơ thủ tục về xây dựng, môi trường.

Thị xã Nghi Sơn giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án tuyến hành lang cấp nước, thải nước làm mát và băng tải than thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Công Thanh.

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp, với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, phần lớn các dự án chậm tiến độ sử dụng đất là các dự án đầu tư về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Chủ đầu tư khi đăng ký mục tiêu đầu tư thực hiện dự án chưa nghiên cứu kỹ thị trường đầu ra và hiện nay không phù hợp với nhu cầu thực tế, không đem lại hiệu quả khi tiếp tục đầu tư dự án. Do vậy, nhà đầu tư đã và đang thực hiện các thủ tục chuyển hướng đầu tư. Bên cạnh đó, một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc về quy định tại Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 quy định: đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề: Nhà nước sẽ cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thuê đất đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng cho nhà đầu tư có nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng.

Hiện nay Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp đang đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt các phân khu chức năng (đặc biệt là các phân khu đô thị) làm cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, sớm có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khu chức năng của KKTNS làm cơ sở để đơn vị hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện hồ sơ thủ tục và triển khai dự án. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ GPMB, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là vướng mắc kéo dài qua nhiều năm; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn KKTNS và các khu công nghiệp, hạn chế các phát sinh về bồi thường và kéo dài thời gian khi GPMB các dự án.

Nhằm thúc đẩy tiến độ các dự án tại KKTNS, nhất là dự án của những chủ đầu tư có năng lực tài chính, tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý KKTNS và các Khu công nghiệp đang tập trung nguồn lực tháo gỡ nhanh nhất mọi khó khăn, vướng mắc để sớm thực hiện khởi công dự án. Điển hình như Dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng có quy mô sử dụng đất 491,9 ha, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành đo vẽ, trích đo, trích lục bản đồ, các thủ tục bổ sung dự án và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Nghi Sơn. Để dự án bảo đảm tiến độ, thị xã Nghi Sơn đang phối hợp với chủ đầu tư tích cực kiểm kê, bồi thường GPMB, hoàn thành thủ tục thuê đất. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc của dự án liên quan đến quy hoạch chung tại KKTNS; giải quyết những khó khăn trong việc cung ứng nguồn nước, điện cho dự án. Về việc đầu tư dự án nước thải của dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo thị xã Nghi Sơn kiểm tra, xác minh lại nguồn gốc đất, ưu tiên tạo điều kiện tối đa để chủ đầu tư thực hiện hạng mục đầu tư khu nước thải. Các đơn vị liên quan đang nỗ lực cuối năm 2022 khởi công một số dự án tại KKTNS, như: Dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng; dự án số 1 - tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và sắp xếp khởi công một số dự án trong những tháng đầu năm 2023.

Bài và ảnh: Tùng Lâm