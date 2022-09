Thiệu Hóa xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị có liên quan hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nông dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới.

Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến với Nhân dân. Qua đó, những tổ chức, cá nhân, điển hình tiên tiến, có cách làm hay trong sản xuất tiếp tục tham gia ủng hộ tiền, ngày công xây dựng NTM, như hiến đất xây dựng, mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn... Cấp ủy, chính quyền các xã đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ Nhân dân trong quá trình xây dựng NTM và nhiều xã có cách làm hay, sáng tạo trong việc huy động sức dân. 8 tháng năm 2022, các phong trào hiến đất, mở đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây dựng tường rào mẫu... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: vận động Nhân dân hiến 8.571m2 đất của 747 hộ, ở 44 thôn, tiểu khu; nâng cấp đường giao thông nông thôn; làm mới 28.369m tường rào mẫu và điển hình là các xã Thiệu Long, Minh Tâm, Thiệu Phúc, Thiệu Ngọc...

Đi đôi với đó, huyện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện và duy trì các mô hình chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình chuyển từ trồng lúa sang trồng màu (2 vụ ớt - 1 vụ ngô ngọt) tại các xã Thiệu Ngọc, Thiệu Thành, Minh Tâm; mô hình cây ăn quả tập trung tại các xã Minh Tâm, Thiệu Vũ, Thiệu Lý, Thiệu Duy, Tân Châu, Thiệu Trung...; mô hình chăn nuôi thỏ của trang trại Trường Thành, xã Tân Châu; mô hình ngô sinh khối tập trung tại các xã Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp, với quy mô hơn 100 ha; duy trì và phát triển mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô 36 ha và 6,608 ha nhà màng. Các doanh nghiệp trực tiếp liên kết với các HTX và Nhân dân sản xuất, bao tiêu sản phẩm trồng trọt, như Công ty Thiên Trường 36, Công ty TNHH Thực phẩm công nghệ cao Tâm Phú Hưng, Công ty TNHH MTV Bò sữa Thống nhất...

Bên cạnh đó, văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo và đến nay có 26/27 trường mầm non, 20/22 trường tiểu học, 24/27 trường THCS duy trì đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 86,96%; trong đó, có nhiều xã đạt cao, như Thiệu Trung 94,81%, Thiệu Lý 94,1%, Thiệu Nguyên 92,04%, Thiệu Vận 90,63%... Cơ sở vật chất các nhà văn hóa được quan tâm, trong những tháng đầu năm 2022 có 38 nhà văn hóa và khu thể thao thôn được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Các công trình cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Trên địa bàn huyện hiện có 5 nhà máy nước sạch cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân. Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, nhiều xã đã triển khai lắp đặt đường ống cấp nước, như Thiệu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Tiến, Thiệu Long, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện phân loại rác thải tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí an toàn thực phẩm của 24/24 xã đã được UBND tỉnh công nhận và đang triển khai xây dựng 2 xã an toàn thực phẩm nâng cao là Thiệu Long và Thiệu Nguyên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tình hình an ninh trật tự tại các xã, thị trấn được giữ vững ổn định.

Thông qua rà soát, toàn huyện đạt trung bình 15,8/19 tiêu chí NTM nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là các chỉ tiêu thuộc tiêu chí văn hóa, giáo dục, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, chất lượng môi trường sống. Thôn NTM kiểu mẫu đã đạt 8/15 tiêu chí, những tiêu chí chưa đạt của các thôn tập trung ở 6 tiêu chí là phát triển kinh tế nông thôn, hộ nghèo đa chiều, y tế, văn hóa, môi trường, chất lượng môi trường sống, thu nhập của người dân. Huyện Thiệu Hóa phấn đấu năm 2022 đến đầu năm 2023 có xã Thiệu Trung đạt NTM kiểu mẫu; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm Thiệu Nguyên, Minh Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Phú, Thiệu Long; 21 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có thêm 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Huyện tăng cường công tác giao ban đánh giá hoạt động, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lộ trình cụ thể để xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, các phòng, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, quản lý các lĩnh vực liên quan đến tiêu chí; đồng thời đôn đốc, xác định nội dung công việc, thời gian hoàn thành, huy động nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo và từng bước xác định các vùng sản xuất đối với cây trồng chủ lực để xây dựng mã số vùng trồng, thực hiện chuyển đổi số đổi với sản phẩm chủ lực. Vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, môi trường, trồng hoa, cây xanh để hình thành các tuyến đường mẫu và thực hiện phân loại rác thải, chỉnh trang các nhà văn hóa - khu thể thao thôn. Đấu mối với đơn vị cấp nước để lắp đặt đường ống nước sạch, tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung bảo đảm yêu cầu chất lượng cuộc sống. MTTQ xã, các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, vận động các hộ gia đình chỉnh trang, cải tạo, xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh, bể trữ nước sạch, vườn hộ, hệ thống tường rào mẫu, sử dụng nước sạch tập trung do các cơ sở cung cấp, chăm sóc cây xanh xung quanh nơi ở, đường làng, ngõ xóm. Các xã, thôn tập trung xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông xã, thôn để đạt tiêu chí đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo thị trấn Thiệu Hóa tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu phố kiểu mẫu, đô thị văn minh, nhất là chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, rãnh thoát nước, đường điện, hệ thống điện chiếu sáng bảo đảm đồng bộ kết hợp trồng cây xanh.

Bài và ảnh: Gia Huy