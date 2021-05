Thị xã Bỉm Sơn thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã Bỉm Sơn được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và đã tác động đến đời sống người dân trên địa bàn, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, những tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của thị xã được giữ vững ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển và có nhiều khởi sắc, các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường tập trung cao trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020–2025; trong đó, tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển mạnh ngành công nghiệp, dịch vụ; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng đô thị gắn với mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, gồm: chương trình tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với phát triển mở rộng không gian đô thị; chương trình tập trung khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp; chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường; đột phá về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử; đột phá về thu ngân sách.

Theo báo cáo của UBND thị xã Bỉm Sơn, 4 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất địa bàn đạt hơn 9.254 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh, dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thị xã có bước phục hồi. Công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường thực hiện. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được thị xã quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý đó là, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Công văn số 390/UBND-KT ngày 9-2-2021 tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. Đi đôi với đó, công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị đạt được những kết quả tích cực và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn; chỉnh trang đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan đô thị trước. Những tháng đầu năm, thị xã đã phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết Dự án Nghĩa trang Nhân dân thị xã Bỉm Sơn tại khu vực phía Bắc thuộc phường Bắc Sơn...; triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư mới Nam đường Thanh Niên, xã Quang Trung; khu đô thị Đông Bắc cầu vượt, xã Quang Trung; khu đô thị Bắc sông Tống, xã Quang Trung; khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 217B nối dài, xã Quang Trung... Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Thực hiện tốt công tác giao đất, thu hồi đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, khai thác khoáng sản trên địa bàn và đã phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 5 đơn vị. Tập trung rà soát, giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng, với tổng số dự án Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2021 là 11 dự án, diện tích cần giải phóng mặt bằng là 48,38 ha và đã thực hiện xong việc kiểm kê 30,22 ha; lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 6,32 ha; chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng xong 4,61 ha.

Đi đôi với phát triển kinh tế, các cơ quan, đơn vị thị xã Bỉm Sơn đã chủ động, tích cực thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, trọng tâm là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021); công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Đi đôi với đó, thị xã tích cực thực hiện các giải pháp đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép, như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và bảo đảm hoàn thành kế hoạch tiêm phòng đợt 1 cho gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và khai thác khoáng sản trên địa bàn; trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án khu dân cư mới. Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư đã được tỉnh chấp thuận chủ trương; đồng thời, thực hiện nghiêm việc ký cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án đầu tư với các chủ đầu tư, bảo đảm hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án có thu tiền sử dụng đất. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và đề xuất với UBND tỉnh để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị và tổ chức thẩm định xã, phường an toàn thực phẩm. Đi đôi với đó, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài và ảnh: Xuân Hùng