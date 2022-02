Thêm trợ lực để khuyến khích, phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa

Để tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, HĐND tỉnh đã có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các chủ thể lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để phát triển theo chu trình OCOP nhằm nâng cao chất lượng những sản phẩm đã đạt sao và gia tăng thêm số lượng sản phẩm theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra, giám sát về sản xuất sản phẩm OCOP tại cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Lạch Trường của hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Tấn, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa).

Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP với nhiều tiêu chuẩn khắt khe được xem là thử thách lớn đối với các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, để khuyến khích, hỗ trợ cho các chủ thể tự tin tham gia, phát triển sản phẩm OCOP, các ngành, địa phương đã và đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh hoàn thiện những thủ tục cần thiết, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để được xếp hạng, công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Với những hỗ trợ thiết thực và sự nỗ lực của các chủ thể, đến nay, toàn tỉnh có 158 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của 103 chủ thể là doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất thuộc 89 xã, phường, thị trấn.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia và phát huy vai trò của các chủ thể trong việc nâng cấp hoàn thiện sản phẩm theo nhu cầu thị trường và tái cơ cấu tổ chức kinh tế theo hướng liên kết. Các sản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, được chứng nhận tiêu chuẩn, chất lượng VietGAP, hữu cơ, được bảo hộ nhãn hiệu...

Đơn cử như sản phẩm chè lam Phủ Quảng do cơ sở sản xuất Lâm Thu, thị trấn Vĩnh Lộc sản xuất. Dù đã có mặt tại kệ hàng của nhiều đại lý, gian hàng trong và ngoài tỉnh từ hàng chục năm trước, song nếu so sánh với sản phẩm cùng loại của các thương hiệu nổi tiếng khác thì sản phẩm này còn thiếu nhiều yếu tố để tạo được sự tin tưởng của khách hàng và thuận lợi để đưa vào hệ thống tiêu thụ hiện đại. Chị Đỗ Thị Thu, chủ cơ sở Lâm Thu, cho biết: Để tạo được chỗ đứng trên thị trường, gia đình chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để được các cơ quan chuyên môn chứng nhận tiêu chuẩn. Nhờ đó, năm 2019, sản phẩm của cơ sở đã được UBND tỉnh chứng nhận là sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa, hạng 3 sao. Đồng thời, được UBND huyện Vĩnh Lộc hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu, tem truy xuất, nhãn mác và được tham gia hội chợ, gian hàng quảng bá, xúc tiến thương mại... Nhờ đó, thị trường tiêu thụ được mở rộng, sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt 25 tấn, doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận 400 triệu đồng, tăng lên 30% so với trước đây. Cùng với việc đầu tư mở rộng nhà xưởng, hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, giữ vững hạng sao, cơ sở còn nỗ lực phát triển sản phẩm kẹo lạc mạch nha truyền thống của người dân địa phương theo các tiêu chuẩn, chất lượng được quy định để tham gia vào Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình OCOP, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng các cơ chế chính sách riêng để hỗ trợ các chủ thể sản xuất hoàn thiện hơn về quy trình sản xuất, thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tạo điều kiện để các sản phẩm sau khi được chứng nhận OCOP thuận lợi hơn trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm tiêu biểu, như: mật ong Bình Sơn, trà xanh túi lọc Bình Sơn, rượu Sâm Báo Vĩnh Lộc, dưa vàng Viên Hương... đã có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng với sự phát triển của công nghệ số, năm 2021, hàng trăm sản phẩm OCOP của tỉnh đã bảo đảm mục tiêu doanh thu thông qua việc tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử Voso.vn; Lienminhhtxvietnam.vn...

Tiếp nối những thành công đã đạt được, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 1 sản phẩm OCOP 5 sao và 120 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Đồng thời, chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ, du lịch, lễ hội. Để đạt được mục tiêu đó, ngày 10-12-2021, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND về ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, các chủ thể sẽ được hỗ trợ một lần, với mức 75 triệu đồng/sản phẩm để hỗ trợ quảng bá, tuyên truyền, thiết kế mẫu mã, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Đồng thời, hỗ trợ khen thưởng một lần với mức 20 triệu đồng/sản phẩm 3 sao; 40 triệu đồng/sản phẩm đạt 4 sao và 80 triệu đồng/sản phẩm 5 sao.

Ông Bùi Công Anh, Phó chánh văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh, cho biết: Khi tỉnh chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ thì nhiều địa phương đã xây dựng cơ chế hỗ trợ riêng, như: huyện Thọ Xuân hỗ trợ 100 triệu đồng/sản phẩm, huyện Vĩnh Lộc hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm... Cùng với những hỗ trợ từ các địa phương, Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được xem là trợ lực quan trọng nhằm khuyến khích, tạo đà giúp doanh nghiệp, HTX và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển các sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Lê Hòa