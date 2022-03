Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ

Sáng 17-3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến (+20.36)m. Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18.50)m đến (+20.36)m được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4515/QĐ-UBND, ngày 24-11-2017 với tổng mức đầu tư 290,903 tỷ đồng. Trong đó, bồi thường giải phóng mặt bằng 216,156 tỷ đồng, xây dựng 38,224 tỷ đồng, quản lý dự án 0,902 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng 5,284 tỷ đồng, chi phí khác 3,891 tỷ đồng, dự phòng 26,446 tỷ đồng. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 922 hộ. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện trên địa bàn 4 xã: Thanh Kỳ, Thanh Tâm (Như Thanh), Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn), Yên Mỹ (Nông Cống). Dự án gồm 2 hợp phần: Xây dựng và giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện dự án và giải trình các vấn đề khó khăn, vướng mắc

Sau 5 năm triển khai thực hiện dự án, đến nay hợp phần xây dựng đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 16 tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài 16,152 km, giá trị 47,993 tỷ đồng.

Đối với hợp phần giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã nằm trong phạm vi dự án thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án; tổ chức thực hiện trích đo, cắm mốc giải phóng mặt bằng và khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quá trình thực hiện dự án, do thay đổi đơn giá thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến kinh phí bối thường giải phóng mặt bằng tăng khoảng 2,3 lần so với quyết định phê duyệt dự án năm 2017. Trên cơ sở căn cứ pháp lý bồi thường về đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất và hỗ trợ di chuyển, ổn định đời sống và chuyển đổi nghề, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiện tổng mức kinh phí đầu tư đến thời điểm hiện tại để thực hiện dự án là 495,085 tỷ đồng, tăng 204,182 tỷ đồng so với thời điểm phê duyệt dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện dự án sẽ phát huy hiệu quả nhiệm vụ thiết kế của hồ Yên Mỹ, tăng thêm khả năng tích nước của hồ, cắt giảm lũ và tránh gây ngập lụt cho vùng hạ du hồ Yên Mỹ. Đồng thời, bảo đảm an ninh nguồn nước, chủ động trong việc cung cấp ổn định nguồn nước cho Khu Kinh tế Nghi Sơn và diện tích đất canh tác nông nghiệp và giải quyết được những bức xúc của các hộ dân nằm trong vùng dự án. Do đó, cần khẩn trương xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trên cơ sở các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đại biểu tham dự hội nghị đã giải trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổng thể về việc cung cấp, luân chuyển nước từ các hồ chứa trên địa bàn về cấp nước cho Khu Kinh tế Nghi Sơn và các vùng phụ cận.

Đồng chí định hướng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng 3 phương án để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, cụ thể: Phương án 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tính toán lại dự toán kinh phí thực hiện dự án trên cơ sở căn cứ vào các quy định hiện hành. Phương án 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phương án nâng mức cao trình lên (+19.5)m; đồng thời, tính toán quy mô ảnh hưởng, kinh phí thực hiện nạo vét lòng hồ Yên Mỹ để báo cáo tỉnh. Phương án 3, cũng đề xuất nâng mức cao trình lên (+19.5)m, song không thực hiện nạo vét lòng hồ mà thực hiện giải pháp đắp bờ quanh hồ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện xây dựng 3 phương án trong 20 ngày để báo cáo tỉnh.

Hương Thơm