Tháo gỡ khó khăn cho Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển

Chiều 29 – 7, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiến độ thực hiện “Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu ven biển” (FMCR) tại tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng tham gia có đại diện các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

“Dự án FMCR” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ triển khai tại 8 tỉnh, thành phố ven biển, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2023 với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 195 triệu USD.

Ý kiến từ đại diện lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn.

Tại Thanh Hóa, Dự án chính thức được triển khai từ cuối năm 2020, đầu năm 2021 trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn, với 3 hợp phần, gồm: Trồng rừng và các giải pháp bảo vệ rừng; tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển; quản lý, giám sát và đánh giá dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ trồng mới và chăm sóc 258 ha rừng phòng hộ ven biển; trồng nâng cấp 150 ha rừng ngập mặn kém chất lượng và rừng trên cạn; bảo vệ hơn 1.600 ha rừng ven biển; đóng 200 mốc giới và trồng 15.900 cây phân tán; đầu tư 17 mô hình sinh kế và 13 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm 2021, Dự án đã tiến hành trồng và nâng cấp được 127,3 ha rừng ngập mặn tại các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa. Đồng thời, rà soát, đánh giá công trình bảo vệ rừng, đóng 200 mốc ranh giới rừng phòng hộ ven biển, xây dựng các mô hình sinh kế, tạo lợi ích bền vững từ rừng ven biển. Kế hoạch năm 2022, Dự án sẽ tổ chức trồng mới và phục hồi 281,4 ha rừng; tổ chức thi công đóng 200 mốc ranh giới rừng phòng hộ ven biển; tiếp tục lựa chọn và tổ chức thực hiện các gói sinh kế; thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đối với 13 công trình...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trao đổi và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thực hiện dự án.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh Thanh Hóa, tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với yêu cầu đề ra. Một số hoạt động trong tái cấu trúc dự án có sự thay đổi so với dự án đã được phê duyệt, nhất là một số hoạt động dự toán, thay nguồn vốn, nên khó triển khai thực hiện. Một số hợp phần trồng rừng chưa thực hiện được do không khớp tên gọi giữa các văn bản chỉ đạo.

Đại diện Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu trao đổi các nội dung liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong tỉnh Thanh Hóa và các địa phương, các sở ngành liên quan cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và thực hiện các hạng mục dự án đã được phê duyệt. Dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2023, nên những công việc còn lại, nhất là trồng rừng mới nên tập trung trong năm 2022 mới có thể hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao ý nghĩa của dự án đối với tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện mục tiêu khôi phục, phát triển và quản lý bền vững rừng ven biển, tăng khả năng chống chịu trước bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng của vùng ven biển. Đồng chí mong Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Dự án FMCR Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Thanh Hóa thực hiện những phần việc còn lại của dự án; đồng thời có những thông tin về tiến độ chung của các tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Chỉ đạo các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nhiều hạng mục dự án chậm tiến độ, ngoài nguyên nhân khách quan còn do sự phối hợp giữa các sở ngành, giữa Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh với các địa phương còn chưa tốt. Về kế hoạch trồng mới 108 ha rừng tại phường Mai Lâm (thị xã Nghi Sơn) có cơ sở để thực hiện, nhưng tỉnh còn thận trọng do còn một số vấn đề về hồ sơ, thủ tục nên chưa hoàn thành. Để tháo gỡ, đồng chí chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, Ban Quản lý Dự án FMCR tỉnh có văn bản gửi xin ý kiến Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến chỉ đạo cụ thể về những nội dung chưa khớp trong các hồ sơ và các quyết định phê duyệt nói trên.

Với hạng mục xây dựng 3 tuyến đường bảo vệ rừng ở thị xã Nghi Sơn thuộc dự án, đồng chí yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc trực tiếp với UBND thị xã Nghi Sơn để thống nhất các thủ tục theo quy định, có sự tham mưu của các sở liên quan như Giao thông – Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư…

Linh Trường