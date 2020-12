Tập trung xử lý việc xâm canh nuôi trồng thủy sản

Vẫn còn nhiều diện tích bãi triều bị người dân xã Hải Lộc (Hậu Lộc) lấn chiếm nuôi ngao trái phép.

Thời gian qua, tại vùng bãi triều ven biển giáp ranh với các xã Minh Lộc, Hải Lộc (Hậu Lộc) xảy ra tình trạng một số hộ dân đã lấn chiếm bãi triều, cắm vây, dựng lều nuôi ngao trái phép.

Tại khu quy hoạch trồng rừng ngập mặn xã Hải Lộc (thuộc Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), nhiều hộ dân đã tự ý cắm vây nuôi ngao trái phép trong vùng bãi triều đã quy hoạch với diện tích 20 ha. Phạm vi vùng lấn chiếm trong diện tích phát triển rừng ngập mặn và ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế khác. Được biết, theo kế hoạch trong năm 2020, dự án trồng ở vùng triều xã Hải Lộc với diện tích 50 ha rừng ngập mặn. Đến nay, dự án đã trồng được khoảng 30 ha rừng ngập mặn, hiện còn 20 ha chưa thực hiện được do các hộ lấn chiếm nuôi ngao. Các diện tích này chưa giải phóng mặt bằng để bàn giao cho dự án trồng rừng, do người dân đã cải tạo, dùng xà lan chở cát đổ xuống để nuôi ngao giống và ngao thương phẩm. Lý do mà các hộ dân chưa nhường đất cho dự án trồng rừng là thời gian sinh trưởng của ngao kéo dài khoảng 13 - 15 tháng nuôi mới có thể thu hoạch. Tại xã Minh Lộc, còn 10 ha đất quy hoạch trồng rừng ngập mặn nhưng chưa được giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân cũng do các hộ dân lấn chiếm cải tạo bãi triều nuôi ngao trái phép. Ông Hoàng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Lộc, cho biết: Để giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất thuộc phạm vi quy hoạch trồng rừng ngập mặn ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án trồng mới rừng ngập mặn, bảo đảm khối lượng được phê duyệt, góp phần chống biến đổi khí hậu, chống xâm thực và bảo vệ môi trường sinh thái, địa phương đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức ký cam kết với các hộ xâm canh nuôi trồng thủy sản không tái phạm. Trước mắt, vận động các hộ có ngao thương phẩm đạt kích cỡ thu hoạch đến đâu bàn giao mặt bằng đến đó cho dự án quản lý. Đồng thời, quản lý tốt diện tích 500m tính từ bờ trở ra để trồng cây chắn sóng và tạo môi trường sinh thái, nơi khai thác thủy sản tự do của người dân trong vùng.

Được biết, Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển các huyện Hậu Lộc và Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn 93 tỷ đồng từ nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2022. Dự án có quy mô trồng mới và chăm sóc 228 ha rừng ngập mặn trên đất quy hoạch rừng phòng hộ. Trồng rừng ngập mặn sẽ giảm sóng, ổn định bãi, bảo vệ tuyến đê biển, đê cửa sông của các địa phương trong vùng dự án. Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương gắn với bảo vệ, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản nhằm cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven biển, giảm phát thải nhà kính, giảm nguy cơ sạt lở và xâm nhập mặn; đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Cùng với sự chỉ đạo, tập trung giải quyết của các sở, ngành có liên quan của tỉnh, huyện Hậu Lộc và các xã có vùng bãi triều bị lấn chiếm trái phép cần vào cuộc tích cực hơn nữa, kiên quyết xử lý triệt để những hành vi vi phạm để trả lại mặt bằng cho dự án trồng mới rừng ngập mặn. Đồng thời, huyện Hậu Lộc chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiến hành khảo sát, định vị lại diện tích vùng triều. Sớm có biện pháp tổ chức cắm mốc giới diện tích quy hoạch từng vùng cụ thể, định vị điểm mốc bằng các cọc bê tông hoặc gỗ kiên cố, bảo đảm đúng vị trí và dễ nhận biết. Phối hợp với lực lượng biên phòng ngăn chặn tình trạng cắm mốc và đổ cát tạo bãi nuôi ngao trái phép.

Hải Đăng