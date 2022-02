Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong vụ đông xuân, cần sử dụng khoảng 5.500 tấn giống lúa, hơn 300 tấn giống ngô và hàng nghìn tấn giống cây rau màu các loại. Lượng phân bón cần sử dụng trong toàn vụ sản xuất khoảng 250.000 tấn, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) khoảng 100 tấn.

Hoạt động sản xuất phân bón tại Công ty CP Thiên nông Thanh Hóa.

Vì vậy, để tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại vật tư nông nghiệp (VTNN), ngay từ đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thành lập đoàn thanh tra liên ngành, chuyên ngành để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh VTNN của các công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, trong tháng 1-2022, đoàn thanh tra liên ngành đã thực hiện 2 cuộc thanh tra VTNN, gồm: Thanh tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và chất lượng giống cây trồng vụ đông xuân 2021-2022 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; thanh tra, kiểm tra đột xuất việc sản xuất phân bón tại Công ty CP Việt Mỹ - Chi nhánh Thanh Hóa. Qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu giống cây trồng, giống lúa, phân bón để phân tích, kiểm tra chất lượng.

Cùng với việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại VTNN, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh về Luật Trồng trọt; về giống cây trồng và canh tác; phổ biến danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, mở lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc BVTV cho các tổ chức sản xuất, cá nhân kinh doanh, buôn bán, vận chuyển thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. Giám sát các doanh nghiệp phân bón, thuốc BVTV tổ chức hội thảo về sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm cho nông dân và các đại lý bán hàng tại các địa phương.

Nhận định, thời gian tới, tình hình kinh doanh, tiêu dùng và sử dụng các loại VTNN sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, các sở, ngành và chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VTNN. Tăng cường các hoạt động lấy mẫu thuốc BVTV để kiểm tra nhãn và chất lượng phục vụ công tác quản lý; lấy mẫu phân bón phục vụ công tác giám sát về chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV. Thanh tra, kiểm tra các điều kiện về an toàn lao động, nhãn mác, chất lượng thuốc BVTV và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV an toàn hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bài và ảnh: Hương Thơm