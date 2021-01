Tăng cường quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc triển khai thực hiện nội dung trên.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn; đặc biệt chú ý đến công tác quản lý, sử dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; cương quyết dừng sử dụng đối với giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn hoặc đình chỉ thi công công trình (nếu cần thiết); xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chủ đầu tư, người sở hữu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành xe, máy, thiết bị thi công trên công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm định an toàn; đặc biệt lưu ý phải kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo về Bộ Xây dựng để xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

BĐT