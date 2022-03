Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) là xu thế tất yếu và ngày càng phát triển mạnh trong nền kinh tế số, do đó Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai sớm, có cách tiếp cận, nghiên cứu để thực hiện các giải pháp quản lý phù hợp, chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Trang kinh doanh thương mại điện tử.

Để quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT có hiệu quả, cục thuế đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị đầu mối thực hiện tham mưu, tổng hợp, phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doah này. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, như bán hàng trực tuyến (online) của cá nhân, hộ kinh doanh; hoạt động TMĐT của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam; quản lý thuế đối với các giao dịch trên cổng thanh toán quốc tế... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nói chung, công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT nói riêng. Đi đôi với đó, cục thuế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế, các loại thuế phải nộp đến người nộp thuế có hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn. Thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Cục thuế phối hợp với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, chuyển phát, bưu chính, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyên thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan truyền thông để có được các thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, áp dụng các biện pháp “truy vết” người kinh doanh trực tuyến, bán hàng online để quản lý thu thuế. Đồng thời, tìm hiểu, khai thác thông tin các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên các sàn TMĐT, như Shopee, Tiki, Lazada...; nền tảng chia sẻ video trực tuyến như YouTube; các trang mạng xã hội nước ngoài như Google, facebook... để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo quy định... Theo báo cáo của cục thuế, qua kiểm tra, xác minh, năm 2021, Chi cục Thuế khu vực TP Thanh Hóa - Đông Sơn đã thực hiện tăng mức thuế khoán của 5 hộ kinh doanh TMĐT theo đúng quy định và tăng doanh thu khoán thuế lên 960 triệu đồng/tháng, số thuế khoán phải nộp tăng lên 14,4 triệu đồng/tháng. Cũng từ năm 2021 đến trung tuần tháng 2-2022, cục thuế tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế mời làm việc đối với 129 hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động TMĐT để xác định doanh thu thực tế, thực hiện điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán phù hợp, đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động kinh doanh TMĐT hoàn toàn trên môi trường mạng có tính phi biên giới, không phụ thuộc vào địa bàn quản lý hành chính, dễ dàng thay đổi, che dấu hoặc xóa dữ liệu giao dịch, do đó cơ quan thuế khó xác định chính xác người nộp thuế, doanh thu phát sinh; khó nắm bắt được quy mô hoạt động kinh doanh cũng như quá trình giao dịch bán hàng. Người nộp thuế có thể mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau trên toàn quốc, giao dịch trên tài khoản phục vụ cho cả kinh doanh và nhu cầu cá nhân, gia đình, do đó việc phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan ngân hàng và cơ quan thuế gặp nhiều khó khăn.

Ông Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết: Thời gian tới, cục thuế tiếp tục chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung, giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với kinh doanh TMĐT. Trong đó, chú trọng việc rà soát, tổng hợp, phân loại và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin các công ty, cá nhân, hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh, có phát sinh thu nhập từ các hình thức kinh doanh thuộc lĩnh vực TMĐT trong phạm vi địa bàn quản lý để thu thập thông tin của các hộ, cá nhân kinh doanh về kinh doanh TMĐT, tài khoản ngân hàng, đơn vị vận chuyển... để xác định doanh thu thực tế, thực hiện điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán phù hợp, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, kết hợp khuyến cáo đối với các vi phạm để thúc đẩy việc tự giác thực hiện kê khai phù hợp; đơn giản thủ tục hành chính cho hộ, cá nhân kinh doanh TMĐT. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế để phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ, công chức chuyên trách về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT.

