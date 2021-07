Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có Chi thị số 17/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp; đất đai sử dụng ngày càng hiệu quả, cơ bản theo đúng quy định của pháp luật và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế và nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án đầu tư vẫn còn chậm; chấp hành nghĩa vụ tài chính của một số đối tượng sử dụng đất chưa đầy đủ; còn một số dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng đất sai mục đích, không hiệu quả, chưa được xử lý dứt điểm, kịp thời; quản lý quỹ đất công ích tại một số xã, phường, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức; quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng phòng hộ hiệu quả chưa cao; tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra nhưng phát hiện, xử lý chưa kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thực hiện thường xuyên…

Để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh, Công văn số 8741/UBND-NN ngày 22/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nhằm tiếp tục nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và hạn chế thấp nhất những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tính khả thi cao và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời kỳ 10 năm tới nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai địa phương; công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tạicấp huyện, cấp xã; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác đo đạc bản đồ, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê toàn diện các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý, giải quyết dứt điểm, hoàn thành trước tháng 6/2022; Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp lấn chiếm đất đai, tự ý xây dựng công trình, nhà trái pháp luật; chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất trái pháp luật thời điểm sau ngày 01/7/2014 để chỉ đạo xử lý dứt điểm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2021; Xây dựng, trình phê duyệt phương án để sử dụng hiệu quả quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý và giao lại cho nhân dân nhằm ổn định nơi ở, tạo điều kiện yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, đảm bảo điều kiện đời sống thiết yếu, lâu dài cho nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tiếp tục thực hiện hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Thông báo số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiểm soát, thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đối với đất lâm nghiệp phải được thực hiện thống nhất và đồng bộ theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Nghiêm cấm việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ đê điều hoặc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền. Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai ngay tại cơ sở; hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại vượt cấp hay chậm trễ, đẩy trách nhiệm giải quyết vụ việc lên cấp trên; Rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đánh giá cụ thể tình hình, hiệu quả sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%) trên địa bàn.

Không thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đối với các trường hợp cho thuê, hợp đồng khoán, cho mượn đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo đúng quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các quy định chi tiết thi hành pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh; nhất là các quy định chi tiết thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; kiến nghị Bộ, ban, ngành Trung ương liên quan xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo phù hợp với thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện; Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hoá 05 năm (2021-2025); quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện; Nâng cao chất lượng thẩm định nhu cầu sử dụng đất thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất; lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, thực hiện điều tra, khảo sát giá đất thị trường trong xây dựng phương án giá đất cụ thể, đúng thời gian làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Chỉ tham mưu, quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đảm bảo đủ điều kiện, tuân thủ, chấp hành đúng quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên sang mục đích khác; Tiếp tục rà soát các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, xong trước tháng 6/2022; Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện phương án sử dụng đất, lập hồ sơ thuê đất theo đúng quy định; Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai của UBND cấp huyện, cấp xã; chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định; kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất vi phạm pháp luật đất đai và công bố công khai thông tin về các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, công việc; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cấp tỉnh.

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư theo thẩm quyền và ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; chỉ chấp thuận chủ trư ng đầu tư, giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư đối với dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch xây dựng và các quy định khác của pháp luật liên quan; Khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, đặc biệt đối với phần diện tích m rộng Khu Kinh tế Nghi Sơn theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và công bố, công khai quy hoạch được phê duyệt; Tăng cường phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư được giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án vi phạm pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án theo đúng quy định pháp luật đầu tư, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thẩm định, khẳng định đúng năng lực tài chính của các nhà đầu tư; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ đầu tư các dự án và kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, làm cơ sở thu hồi đất theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp từ ngân sách tỉnh để sớm hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, thẩm định giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu, quản lý chặt chẽ quỹ đất thuộc tài sản công; thực hiện đấu giá tài sản, đất đai sau rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của Nhà nước theo đúng quy định; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm việc thất thu ngân sách, thất thoát tài sản của nhà nước và các hành vi tiêu cực, tham nhũng; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan thống kê, rà soát cung cấp danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước 30/9/2021 để xác lập thủ tục, trình cấp thẩ m quyền xem xét, quyết định cho thuê đất theo quy định của pháp luật; Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ, hiệu quả quy định củapháp luật về lâm nghiệp, trồng trọt; thực hiện thẩm định, tham mưu thực hiện côngtác giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy định củapháp luật. Khẩn trương hoàn thành các nội dung chỉ đạo liên quan đến tình hìnhquản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và ban quản lý rừng phònghộ theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Kết luận số 281/KL-HĐND ngày 19/7/2019.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng, dự án bất động sản và triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường bất động sản, thực hiện công khai các thông tin về quy hoạch phát triển đô thị…

Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý nhà nước về đất đai; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra để xử lý hoặc kiến nghị xử lý dứt điểm các vi phạm; hạn chế, ngăn chặn hiệu quả tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài liên quan đến đất đai không phù hợp quy định.

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục và thời gian th m tra dự thảo nghị quyết, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền, trước khi trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định; rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai để kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan truyền thông thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai đến các tổ chức, người dân; kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, nắm chắc thông tin, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự các địa phương, khu vực có diễn biến phức tạp về đất đai; kiên quyết đấu tranh xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Cục Thuế tỉnh tăng cường công khai hồ sơ, thủ tục hành chính, chấp hànhnghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính vềcác nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, truy thunghĩa vụ thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiênquyết xử lý nghiêm các đối tư ng, hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, phối hợp kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật đất đai trong lĩnh vực do ngành quản lý.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động, tích cực tham gia giám sát, phát hiện và chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để tổ chức, cá nhân và nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

BĐT