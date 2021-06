Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung các nguồn lực của tỉnh và tranh thủ sự hồ trợ của Trung ương cho đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn; nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các trục giao thông chính kết nối liên vùng, kết nối các trung tâm kinh tế của tỉnh đã được đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân. Nhiều dự án đầu tư hai bên các tuyến đường đã hoàn thành, đi vào hoạt động, góp phần quan trọng thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và toàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường còn nhiều yếu kém, bất cập. Nhiều tuyến đường chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường. Tư duy, tầm nhìn, chất lượng quy hoạch còn hạn chế: Các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở phổ biến được quy hoạch bố trí trải dài theo các trục đường; nhiều công trình kiến trúc bố trí gần mặt đường, không có đường gom, đấu nối trực tiếp vào đường giao thông chính; quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan hai bên đường chưa được quan tâm đúng mức. Việc thu hút đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; phần lớn các dự án đã triển khai là dự án nhỏ, suất đầu tư thấp, chưa có nhiều dự án lớn, giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại; việc giao đất có thu tiền và cho thuê đất thông qua đấu giá đất còn rất ít, chủ yếu là chấp thuận địa điểm; nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm nhưng không triển khai, triển khai chậm hoặc đầu tư không đúng với dự án, hồ sơ thiết kế được duyệt; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng như xây dựng không phép, sai giấy phép xây dựng, sai quy hoạch được duyệt còn xảy ra ở nhiều nơi. Những yếu kém, bất cập nêu trên đã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, trật tự an toàn giao thông, thu hút đầu tư và mỹ quan, vệ sinh môi trường, nhất là hai bên các đoạn đường cửa ngõ các đô thị.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sớm khắc phục những yếu kém, bất cập trong công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hai bên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, các đơn vị có liên quan khấn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt và chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo thấm quyền) tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, đảm bảo tính khoa học, có tầm nhìn xa, đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch sử dụng đất...). Trong quá trình nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch, đối với quỹ đất hai bên các quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, yêu cầu: Không quy hoạch các công trình kiến trúc trải dài theo các trục đường; các công trình dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nhà ở... cần phải quy hoạch thành các khu, tụ điếm với khoảng cách phù hợp và bố trí thành nhiều lớp sâu vào phía trong so với mặt đường; ngoài hành lang an toàn giao thông đường bộ, cần bố trí đất dự phòng mở rộng đường chính và xây dựng đường gom; bố trí các công trình điếm nhấn, cảnh quan tại các nút giao thông; đối với các đoạn đường cửa ngõ các đô thị phải có thiết ke đô thị, định hướng rõ hình khối, hình thức kiến trúc, màu sắc các công trình... đảm bảo tính thấm mỹ, hài hòa với thiên nhiên, môi trường, cảnh quan trong khu vực; Khẩn trương rà soát, hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư đối với các dự án đã hết thời gian hoàn thành thủ tục hồ sơ, nhưng chưa hoàn thành do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư; xem xét, tạm dừng các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai, chờ sau khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nếu không phù hợp phải điều chỉnh dự án mới cho tiếp tục triển khai thực hiện; cương quyết thu hồi các dự án và xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Ngân sách và các quy định khác của pháp luật; Không giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chú trương, địa điểm đầu tư đế thực hiện các dự án đối với quỹ đất chưa có quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm quy định các trường hợp phải đấu giá đất đe giao đất, cho thuê đất; xây dựng tiêu chí cụ thể để thu hút các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đảm bảo lựa chọn được các nhà đầu tư thực sự có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư thực hiện các dự án theo tiêu chí đề ra; Đối với các tuyến đường lớn, tuyến đường cửa ngõ các thành phố, thị xã, đô thị huyện lỵ, các vị trí thuận lợi, có khả năng sinh lợi cao,...trong quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cần cân nhắc lựa chọn cho được các dự án có quy mô lớn, thiết kế kiến trúc đẹp, có đóng góp quan trọng cho sự phát triến kinh tế - xã hội và tạo cảnh quan đẹp, điếm nhấn cho khu vực xung quanh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng; tăng cường công tác thanh tra, kiếm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các chủ đầu tư, doanh nghiệp có vi phạm; đồng thời xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý theo quy định.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng hai bên các tuyến đường bộ trên địa bàn theo thẩm quyền, đáp ứng các yêu cầu tại mục 1 nêu trên; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho các dự án trên địa bàn triển khai đúng tiến độ được duyệt; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhân dân về chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; thường xuyên kiếm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tố chức, cá nhân vi phạm. Đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nếu để phát sinh mới hoặc không có biện pháp xử lý dứt điếm các vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng thuộc thấm quyền giải quyết của địa phương.

Công văn này thay thế Công văn số 85-CV/TƯ, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

BĐT