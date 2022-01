Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng tận gốc

Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Chàng được giao quản lý, sử dụng và phát triển rừng trên diện tích hơn 8.063,37 ha rừng và đất lâm nghiệp, thuộc 3 xã Hóa Quỳ, Xuân Hòa, Thanh Hòa (Như Xuân). Địa bàn được giao quản lý có đường ranh giới giáp với các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An) dài trên 30 km. Đây là khu vực rừng còn giàu tài nguyên, trọng điểm có nguy cơ cao về khai thác lâm sản trái phép và cháy rừng,... gây khó khăn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng (BVR).

Công nhân Trạm Bảo vệ rừng Đá Chai (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng) tuần tra rừng tại xã Xuân Hòa (Như Xuân).

Để chủ động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) bền vững, BQL rừng phòng hộ Sông Chàng đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện xã hội hóa công tác BV&PTR tận gốc.

Trao đổi với chúng tôi, anh Triệu Anh Hùng, trưởng trạm BVR Đá Chai (thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Chàng), cho biết: Trạm BVR Đá Chai (tại xã Xuân Hòa) có 3 cán bộ, công nhân được giao nhiệm vụ bảo vệ 1.761,2 ha rừng. Bằng nhiều hình thức, cán bộ, công nhân của trạm đã chủ động tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về BVR và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đến người dân. Xác định một số khu rừng trọng điểm dễ cháy, trong những ngày thời tiết khô hanh cán bộ, công nhân thay ca tuần tra rừng, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn lửa đem vào rừng, phân công lao động trực gác lửa rừng nhằm phát hiện lửa rừng ngay khi mới phát sinh, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ dập tắt hoặc khống chế không để cháy lan trên diện rộng. Tổ chức, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trên địa bàn xã trồng, chăm sóc, bảo vệ và trồng mới rừng. Từ đó, các thôn gần rừng đã phối hợp với chủ rừng tiến hành ký cam kết không vi phạm những điều cấm về rừng. Để BVR tận gốc, trạm đã chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể của xã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ công tác tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp. Nhiều đối tượng trước đây thường khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép nay đã được cán bộ, nhân viên của trạm giáo dục, cảm hóa, không tham gia khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép mà còn tích cực tham gia tuyên truyền cho nhiều đối tượng khác không vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cấp ủy, chính quyền trên địa bàn trạm quản lý đã tạo điều kiện về sinh kế để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm tốt công tác BVR&PCCCR .

Trạm BVR Đá Chai là một trong bốn trạm BVR thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Chàng. Các trạm BVR đã hỗ trợ tích cực cho người dân trong phát triển nghề rừng. Người dân tham gia các dự án trồng và BVR phòng hộ, rừng sản xuất đã được các trạm BVR tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, BVR tận gốc gắn với sản xuất, kinh doanh nghề rừng có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp của ban đã xây dựng được trang trại tổng hợp, tổ chức trồng rừng, cao su, BVR và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng, cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Trong các ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, BQL rừng phòng hộ Sông Chàng đã triển khai đợt cao điểm tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động người dân vùng dự án chủ động PCCCR, BVR; ký cam kết không vi phạm những điều cấm về rừng; kiểm tra các khu rừng trọng điểm, kiểm soát nghiêm nguồn lửa đem vào rừng...

Thực hiện chủ trương giao khoán đất lâm nghiệp và rừng ổn định, lâu dài cho các hộ sản xuất nông - lâm kết hợp, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, ban đã tiến hành giao khoán đất trồng rừng sản xuất, khoán BVR cho các hộ dân quanh vùng và CBCNV của ban (giao khoán ổn định lâu dài: hơn 200 ha đất trồng rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP; khoán BVR với 5.934 ha theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP). BQL rừng phòng hộ Sông Chàng đã tư vấn cho các hộ về tổ chức sản xuất, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, sử dụng đất được giao đúng mục đích và hiệu quả. Nhiều hộ nhận khoán đất lâm nghiệp và rừng của ban đã xây dựng được trang trại tổng hợp, tổ chức trồng rừng sản xuất, cao su, BVR kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng, cho hiệu quả kinh tế khá cao. Diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất hơn 3.000 ha, do đặc thù địa bàn xa khu dân cư, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, giáp ranh với tỉnh Nghệ An, không có khả năng giao khoán cho hộ do không có kinh phí khoán BVR nên đơn vị giao khoán cho lực lượng BVR chuyên trách quản lý, bảo vệ.

Đến cuối tháng 1-2022, hơn 8.000 ha rừng hiện có của BQL rừng phòng hộ Sông Chàng được bảo vệ an toàn, phát triển xanh tốt. An ninh rừng trên địa bàn được giữ vững, độ che phủ của rừng đạt 98%.

Bài và ảnh: Thu Hòa