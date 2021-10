Tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 đến 20-10

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 Ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành kèm Quyết định nêu rõ mục đích từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Đồng thời yêu cầu đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa Bộ GTVT, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đảm bảo không ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo Bộ GTVT, Quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô có bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương/ khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đi, đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc có nguy cơ thấp hơn và ngược lại trên phạm vi toàn quốc; Đối với các địa phương/khu vực nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Văn bản này là các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, doanh nghiệp; hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng hàng không, ga đường sắt; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.

Văn bản cũng nêu cụ thể quy định đối với hành khách như: Đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19); Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô; Tuân thủ “Thông điệp 5K”1 ; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…)...

Đối với hành khách đi từ địa phương/khu vực có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương/khu vực có nguy cơ cao hơn: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…); Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô; Thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và từng địa phương nơi đến.

Văn bản cũng nêu rõ quy định khi Kê khai thông tin vào Danh sách hành khách đi xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc nhân viên phục vụ trên xe; khi Kết thúc chuyến đi, cụ thể: Trong quá trình di chuyển từ bến xe, điểm đón, trả khách về nơi cư trú, lưu trú: tuân thủ “Thông điệp 5K”, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người; Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú; Tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định của Bộ Y tế và cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương; tuân thủ “Thông điệp 5K”; Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, Quy định yêu cầu đã tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19); Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô...

Quy định cũng yêu cầu rõ, cụ thể đối với bến xe, trạm dừng nghỉ; Hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải;

Về kế hoạch tổ chức vận chuyển: Giai đoạn thí điểm: Từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Bộ GTVT tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Quy định tạm thời này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm, Bộ GTVT thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); Đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương/khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên theo Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Việc vận chuyển hành khách đến, đi tới cảng hàng không, ga đường sắt thực hiện theo Mục VII Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp với Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trong thời gian các địa phương thực hiện các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 theo lĩnh vực quản lý; Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở GTVT: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và Quy định tạm thời này để tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách; Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT đầu tuyến bên kia khẩn trương tham mưu UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động lại tuyến cố định liên tỉnh đảm bảo theo quy định tại Mục VII Quy định tạm thời này; Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ với vận tải hàng không, đường sắt; Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ, trạm dừng nghỉ tổ chức nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân.

Bộ GTVT chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, Báo Giao thông về các quy định hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo Quy định tạm thời này; số điện thoại đường dây nóng để hướng dẫn, tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống phát sinh; Chỉ đạo các Cục Quản lý đường bộ khu vực, các Chi cục Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở GTVT, các trạm dừng nghỉ trên các tuyến Quốc lộ trọng yếu (như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh…) bố trí nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân; phối hợp với các Sở GTVT bố trí lực lượng để kiểm soát người và phương tiện tại các điểm dừng đón, trả khách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Quy định tạm thời này; trong đó nêu rõ kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo; thường xuyên theo dõi việc thực hiện Quy định tạm thời này, báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải) định kỳ trước 16h00 hàng ngày và báo cáo tổng hợp cả giai đoạn trước 16h00 ngày 20/10/2021; Tổ chức triển khai, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể các nội dung có liên quan trước 11h00 ngày 11/10/2021; rà soát, thông báo công khai danh sách các trạm dừng nghỉ đã được công bố trên các tuyến Quốc lộ trọng yếu (như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh…) và các điểm dừng đón, trả khách khác trước 12h00 ngày 12/10/2021.

