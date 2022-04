Quý I-2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất của TP Thanh Hóa đạt 14,6%

Với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết tâm cao, các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân TP Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện hiệu quả các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và tranh thủ mọi cơ hội để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế. Vì vậy, Quý I-2022 kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển.

Khách hàng đến mua sắm tại Siêu thị Vinmart, Trung tâm Thương mại Vincom Plaza (TP Thanh Hóa).

Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất trong quý I của thành phố đạt 14,6%. Trong đó, các ngành dịch vụ tăng 21%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 11,7%; ngành nông, lâm, thủy sản tăng 5,7%. Tổng giá trị sản xuất toàn thành phố đạt 22.540 tỷ đồng, đạt 14,7% kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tổng huy động vốn đầu tư phát triển quý I ước đạt 8.504 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Công tác quản lý tài chính và thu chi ngân sách được điều hành linh hoạt, đúng quy định. Ngay từ những ngày đầu năm TP Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Nhờ vậy, Quý I năm 2022 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 799.690 triệu đồng, đạt 32% dự toán tỉnh giao, 25,7% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 67,8% so với cùng kỳ.

Trần Thanh