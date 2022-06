Quảng Xương với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trên địa bàn huyện Quảng Xương có 2 con sông chính là sông Yên và sông Hoàng; 4 nhánh sông nhỏ và hệ thống đê, với tổng chiều dài là 42,1km; trong đó có 35,9km đê cấp IV, 6,2km đê cấp V. Những năm gần đây mặc dù đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, tuy nhiên, hiện hệ thống đê, hệ thống tiêu úng trên địa bàn huyện còn nhiều tuyến, nhiều đoạn xung yếu; một số cống hư hỏng xuống cấp, ách tắc đe dọa đến sự an toàn đối với sản xuất, tính mạng và tài sản của Nhân dân, của Nhà nước khi có thiên tai xảy ra.

Tàu thuyền neo đậu trên sông Lý, qua địa bàn huyện Quảng Xương.

Trước thực trạng trên, để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, năm 2022, huyện Quảng Xương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT,TKCN&PTDS); đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với chức năng, lĩnh vực phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với các xã, kiện toàn ban chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS của xã; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng phương án ứng phó thiên tai. Các lực lượng PCTT,TKCN&PTDS được củng cố, bổ sung và biên chế đầy đủ theo đúng kế hoạch được giao. Đi đôi với đó, huyện tổ chức nạo vét, khơi thông các trục, kênh tiêu, bảo đảm tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra, trước mắt là dẫn, chứa nước để phục vụ chống hạn, tiêu úng đầu vụ mùa. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác PCTT,TKCN&PTDS. Phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”, là yêu cầu xuyên suốt đối với công tác PCTT,TKCN&PTDS nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do các loại hình thiên tai có thể xảy ra. Huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu, chấp hành tốt Luật PCTT, Luật Đê điều, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản của Chính phủ, của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác PCTT. Đi đôi với đó, huyện xác định, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở dân cư... phải cập nhật với diễn biến thời tiết, khí hậu, các loại hình thiên tai trong khu vực để đưa ra các giải pháp phù hợp, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Lê Đại Hiệp, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quảng Xương, cho biết: Để thực hiện có hiệu quả phương án PCTT,TKCN&PTDS năm 2022, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu về công tác PCTT,TKCN&PTDS trên các lĩnh vực được giao. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực PCTT,TKCN&PTDS huyện), chịu trách nhiệm tham mưu, theo dõi tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện đôn đốc các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn lập và thực hiện các phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai và TKCN. Xây dựng kế hoạch sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng tránh rủi ro thiên tai. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ PCTT của các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng phương án tác nghiệp PCTT; phương án TKCN phù hợp với nhận định, xu thế diễn biến của thời tiết, cấp độ rủi ro xảy ra của từng loại hình thiên tai. Chủ động tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS huyện triển khai, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả công tác đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ huy Quân sự huyện (cơ quan thường trực về PTDS; đồng thời, là cơ quan thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN), trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn trên đất liền. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo và chỉ huy lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với các phòng, ban, ngành và UBND xã, thị trấn TKCN, xử lý các tình huống khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ PCTT theo quy định. Công an huyện phụ trách công tác ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, các cụm công nghiệp, khu dân cư; đồng thời, tham gia thực hiện nhiệm vụ PCTT,TKCN&PTDS theo quy định; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt khi xảy ra thiên tai trên địa bàn. Hạt quản lý đê Đông Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến và các phương án trọng điểm về phòng, chống lũ, lụt. Đồng thời, chịu trách nhiệm tham mưu chính về kỹ thuật hộ đê và xử lý các sự cố đê điều. Thường xuyên kiểm tra các công trình đê và đôn đốc, kiểm tra vật tư PCTT và TKCN giao cho các đơn vị; tập huấn chuyên môn cho lực lượng tuần tra, canh gác đê của xã, thị trấn. Báo cáo kịp thời và tham mưu UBND huyện các biện pháp xử lý các sự cố công trình, hiện tượng lấn chiếm và vi phạm hành lang đê. Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương chịu trách nhiệm xây dựng phương án chống úng, chống hạn trên địa bàn và kiểm tra các trục tiêu, cống tiêu, các trạm bơm tiêu, bơm tưới và có kế hoạch bảo dưỡng các trạm bơm, cống tiêu; huy động lực lượng cùng với UBND các xã nạo vét, khơi thông các kênh tưới, tiêu trên địa bàn. Điện lực Quảng Xương, lập phương án ưu tiên cấp điện đáp ứng công tác chống hạn, chống úng; bảo đảm an toàn hệ thống điện trong mùa mưa bão và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bài và ảnh: Xuân Hùng