Prudential Việt Nam: ghi dấu 22 năm hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng

Năm 2021 là cột mốc đánh dấu chặng đường 22 năm Prudential đồng hành cùng người dân Việt Nam. Hơn hai thập kỷ qua, Prudential không chỉ mang đến những giải pháp bảo vệ tài chính cho hàng triệu gia đình Việt, mà còn ghi dấu bởi những đóng góp ý nghĩa vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Luôn hiện diện đúng nơi, đúng thời điểm

Chung tay hành động cùng cả nước vượt qua đại dịch, Prudential luôn xuất hiện kịp thời ở những “mặt trận” nóng để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu. Tại các tỉnh phía Nam, Prudential đã gửi tặng 3 máy theo dõi sinh hiệu không xâm lấn cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trao hàng trăm bình oxy đến các trạm y tế phường, xã ở Bình Dương, Đồng Nai…

Tiếp lửa cho các y bác sĩ, Prudential triển khai chương trình “bếp ăn 0 đồng” tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM); trang bị hàng ngàn bộ đồ bảo hộ và vật dụng y tế chất lượng cao cho đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu tại những “điểm nóng” như TP. HCM và Bắc Giang…

Sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn, Prudential đã trao tặng 1.200 túi an sinh cho các hộ nghèo, người già neo đơn, người mất việc, ... tại 6 tỉnh phía Nam. Công ty cũng triển khai dịch vụ kết nối bác sỹ trực tuyến e-Doctor để chăm sóc và hỗ trợ từ xa cho hàng trăm bệnh nhân F0 và gia đình an toàn vượt qua dịch bệnh.

Prudential tích cực hưởng ứng và đóng góp 5 tỷ đồng vào quỹ vaccine của Chính phủ ngay từ thời điểm chương trình bắt đầu kêu gọi. Tổng ngân sách Prudential dành cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong năm 2021 ước tính đạt 12 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Prudential cũng bền bỉ với các dự án vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ. Hàng loạt các dự án nhằm nâng cao, trang bị kiến thức, kĩ năng cho trẻ như ‘chương trình giáo dục tài chính Cha-ching“, ‘Đến trường an toàn” được triển khai trên nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hưng Yên, Hòa Bình, … Gần đây nhất, Prudential cũng trao tặng gạo và nhu yếu phẩm tới tay bà con vùng bão lũ tại 4 tỉnh miền Trung trong chương trình ứng phó khẩn cấp với thiên tai “Trao gửi yêu thương - Tất cả vì miền Trung thân yêu”.

Đại dịch là “cơ hội” để chuyển mình tăng tốc

Trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức bởi đại dịch, Prudential xem đây là cơ hội để linh hoạt thích ứng, điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, chăm sóc sức khỏe ưu việt, Prudential cũng không ngừng phát triển mảng bảo hiểm kĩ thuật số để dòng sản phẩm này trở nên dễ tiếp cận và có mức phí hợp lý hơn. Người mua chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản trên những nền tảng thương mại điện tử như Shopee hay ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential là có thể sở hữu ngay một trong những sản phẩm này.

Trong hoạt động chi trả, Prudential luôn là một trong những đơn vị đứng đầu thị trường về tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng. Đơn cử, trong năm 2020, Prudential đã chi trả hơn 6.765 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 thị trường bảo hiểm nhân thọ, đảm bảo cam kết với khách hàng.

Đại dịch cũng khiến Prudential tập trung chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cải tiến quy trình và kiến tạo trải nghiệm khách hàng. ‘Văn phòng trực tuyến’ là sáng kiến đầu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ được Prudential triển khai tại Việt Nam. Mô hình giúp xóa bỏ khoảng cách, gia tăng kết nối giữa khách hàng, đội ngũ tư vấn viên và lực lượng hỗ trợ back-office từ nhiều phòng ban. Chỉ bằng một cú “click”, các yêu cầu thắc mắc của khách hàng nhanh chóng được gửi tới bộ phận chức năng giải quyết.

Nhờ đó, Prudential đã đạt những kết quả đáng ghi nhận như hoàn thành chỉ tiêu chi trả bồi thường tự động ở mức 76%, trước 5 tháng so với kế hoạch; 86% yêu cầu bồi thường quyền lợi bảo hiểm của khách hàng được xử lý ngay trong ngày. Quy trình phát hành hợp đồng được thực hiện 100% trực tuyến, kể cả khâu thẩm định sức khỏe vốn được xem là “khó” khi thực hiện từ xa. Điều này giúp đảm bảo hoạt động thông suốt, cũng như sự an toàn của khách hàng.

Prudential cũng đưa ra nhiều sáng kiến thúc đẩy tinh thần của đội ngũ khi phải làm việc online kéo dài. Có thể kể đến chương trình “Giờ Vàng” qua Zoom giúp hơn 2.000 tư vấn viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, được truyền “lửa” làm việc từ xa và cùng nhau thực hiện hơn 34.000 cuộc gọi kết nối với khách hàng chỉ trong 2 tháng.

Dấu ấn 22 năm bằng loạt giải thưởng uy tín

Với những nỗ lực không ngừng, Prudential ghi dấu năm thứ 22 bằng loạt giải thưởng và sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong nước như: đứng vị trí thứ 2 trong “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2021”, là đơn vị bảo hiểm duy nhất trong “Top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững”, … Prudential cũng được vinh danh bởi Insurance Asia Awards với hai hạng mục giải thưởng lớn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Prudential được ghi nhận là “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm”.

Góp phần kiến tạo nên vị thế của Prudential là đội ngũ nhân sự vững mạnh, đặc biệt là lực lượng tư vấn tài chính tinh nhuệ. Tính đến tháng 7/2021, Prudential nằm trong top 2 tại bảng xếp hạng MDRT (danh hiệu tư vấn tài chính xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế) năm 2021. Công ty cũng sở hữu số thành viên MDRT đứng top 14 trên thế giới với hơn 1.500 người. Cũng trong năm nay, Prudential trở thành đơn vị duy nhất được tạp chí uy tín HR Asia ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” lần thứ 4 liên tiếp.

Khẳng định chiến lược “con người là nền tảng”, Ông Phương Tiến Minh, CEO Prudential Việt Nam cho biết: “Prudential tự hào là doanh nghiệp đưa ra những chuẩn mực và góp phần vào sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, từ nhân viên, đối tác, khách hàng, từ chính chiến lược và hành động mà chúng tôi đã và đang thực hiện”.

NL