Phương án tích nước hồ chứa nước Hàm Rồng, Xuân Thành và Bằng Lợi năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về phương án tích nước hồ chứa nước Hàm Rồng năm 2021 từ cao trình (+37.50) mét trở xuống; Tích nước hồ chứa nước Xuân Thành năm 2021 từ cao trình (+50.75) mét trở xuống theo phương án tích nước do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu xây dựng và Tích nước hồ chứa nước Bằng Lợi năm 2021.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh trong việc theo dõi, giám sát việc vận hành, đảm bảo an toàn công trình; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước Hàm Rồng theo quy định.

UBND huyện Thạch Thành và UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp tốt với Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và có kế hoạch chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa; căn cứ Phương án tích nước của Công ty để chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất trên địa bàn phù hợp với tình hình nguồn nước hồ chứa.

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tích nước hồ năm 2021, căn cứ tin dự báo khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, các thông tin liên quan để vận hành hồ chứa theo diễn biến thực tế, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du đập; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình; xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh; bố trí các điều kiện cần thiết để thực hiện các phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (nhân lực, vật tư, phương tiện,…), sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lũ bất thường (trong cả mùa lũ và mùa kiệt) bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du. Ngoài ra, lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, đánh giá chuyên sâu làm cơ sở xử lý các tồn tại, hư hỏng tại công trình.

BĐT