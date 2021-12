Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra, giải quyết một số kiến nghị trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Bá Thước

Ngày 14-12, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra và giải quyết một số kiến nghị trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Bá Thước. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở chế biến lâm sản bên bờ sông Mã tại xã Thiết Kế.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Bá Thước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở chế biến lâm sản bên bờ sông Mã tại xã Thiết Kế và mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao tại xã Ái Thượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác thăm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao tại xã Ái Thượng.

Năm 2021, trước những khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh buồi làm việc của đoàn công tác với UBND huyện Bá Thước.

Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) cả năm ước được 5.142 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước vượt 19,0% so với dự toán tỉnh giao, số doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 44% so với kế hoạch. Đến nay, có 26/30 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Bí thư Huyện ủy Bá Thước báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc.

Tuy nhiên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến sẽ không hoàn thành kế hoạch. Trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội huyện Bá Thước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Vì vậy, huyện đề nghị UBND tỉnh có cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng vùng sản xuất rau quả hữu cơ kết hợp du lịch cộng đồng tại các thôn Son, Bá, Mười của xã Lũng Cao. Trong đó, đầu tư hệ thống đập tích nước tạo hồ tích nước phục vụ sinh hoạt cho 40 hộ dân và vùng sản xuất rau củ quả hữu cơ với quy mô 25 ha tạo cảnh quan du lịch trên lòng hồ và điều hòa không khí cho vùng tại thôn Mười.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Đầu tư đường giao thông, đường điện vào thung Co Mươi (thôn Son) dài 1 km để đầu tư sản xuất rau hữu cơ và các sản phẩm đặc trưng. Hệ thống đường giao thông nội đồng kết hợp đường tham quan trải nghiệm du lịch. Hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất rau hữu cơ, các hoạt động sản xuất và trải nghiệm tham quan du lịch.

Các sở, ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn huyện trình tự, thủ tục cho thuê mặt nước các hồ thủy điện trên địa bàn. Hỗ trợ xây dựng Nhà máy nước sạch tập trung tại thị trấn Cành Nàng để cung cấp nước cho 21.613 khẩu/5.434 hộ tại thị trấn Cành Nàng, xã Ban Công, xã Ái Thượng được sử dụng nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

UBND tỉnh đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở hai bên bờ sông Mã đoạn qua địa phận thị trấn Cành Nàng nhằm đảm bảo an toàn, chống sạt lở dọc hai bên bờ sông đồng thời phục vụ nhu cầu mở rộng không gian kiến trúc đô thị, tham quan du lịch.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc.

Xem xét, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với việc khắc phục các vi phạm về môi trường và đầu tư xây dựng của các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện. Tổ chức kêu gọi thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Bá Thước nhằm giải quyết việc làm cho người dân và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ngoài ra, huyện Bá Thước còn đề nghị hỗ trợ huyện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, tái định cư và công tác giải phòng mặt bằng còn tồn tại trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bá Thước trong tập trung thưc hiện các nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.

Để phát huy được tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Bá Thước cần tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ngành. Đồng thời, xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch. Phát huy lợi thế kinh tế lâm nghiệp, chú trọng trồng rừng gắn với chế biến, khai thác và trồng dược liệu dưới tán rừng. Trong chăn nuôi chú trọng chăn nuôi đại gia súc, phát triển các con nuôi đặc sản của địa phương. Tập trung khai thác hiệu quả diện tích mặt nước các lòng hồ thủy lợi, thủy điện để nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch. Mở rộng diện tích cây trồng có lợi thế, cây rau màu, cây thức ăn chăn nuôi.

Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực du lịch, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, các danh thắng, di tích lịch sử, lễ hội… trên địa bàn để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, làm rõ hơn những kiến nghị của huyện Bá Thước, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Hợi