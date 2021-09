Phát triển mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học

Tháng 4-2021, Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa triển khai mô hình chăn nuôi vịt biển an toàn sinh học, với quy mô 5.300 con tại 10 hộ dân trên địa bàn xã Hà Vinh (Hà Trung). Tham gia mô hình, các hộ được Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên hỗ trợ 50% chi phí con giống, thức ăn, vắc-xin và thuốc sát trùng; ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật về chăn nuôi vịt biển cho các hộ nuôi. Qua đó, giúp các hộ thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật của mô hình trong suốt quá trình chăn nuôi, bảo đảm an toàn sinh học, đàn vịt sinh trưởng nhanh, không xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống trung bình toàn đàn đạt hơn 90%.

Mô hình nuôi vịt biển tại xã Hà Vinh (Hà Trung).

Ông Đặng Văn Vấn, một trong những hộ dân tham gia mô hình này, cho biết: Trước đây, gia đình nuôi vịt bầu cánh trắng, tuy giống vịt này phổ biến, tiêu thụ dễ hơn nhưng giống vịt biển lại có nhiều ưu điểm, như không kén chọn môi trường sống, con nuôi có thể sống ở vùng nước mặn, nước lợ, các vùng cửa sông... và nhất là vịt biển có khả năng tự tìm kiếm mồi như các loại rau bèo, côn trùng, động thực vật thủy sinh mà không cần phải cho ăn thêm các thức ăn công nghiệp. Vịt biển có thể vừa nuôi để lấy thịt, vừa nuôi để lấy trứng, chất lượng thịt cao. Cũng theo lời ông Vấn, giống vịt biển có khả năng thích nghi tốt, chống chịu được nhiều loại bệnh, tỷ lệ sống cao do ao nuôi thường xuyên được vệ sinh, sử dụng máng uống riêng biệt với nguồn nước sạch thay vì uống nước ao, hồ; đồng thời, được tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ. Nhờ giống tốt, được chăm sóc, nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật và giữ gìn tốt vệ sinh môi trường nên đàn vịt biển của ông Vấn phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Với đàn vịt có số lượng hơn 1.500 con, sau 65 ngày nuôi, có thể xuất bán với số cân đạt tiêu chuẩn. Hiện nay, sau khi hết thời gian tham gia mô hình do Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa, gia đình ông Vấn vẫn tiếp tục duy trì đầu tư nuôi vịt biển an toàn sinh học, với số lượng đàn hơn 1.500 con.

Đánh giá về thực hiện mô hình vịt biển an toàn sinh học của các hộ dân trên địa bàn xã Hà Vinh, ông Mai Hồng Cường, chủ tịch UBND xã, cho biết: Mô hình vịt biển an toàn sinh học được triển khai trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tham gia mô hình, người dân trên địa bàn xã có cơ hội tiếp cận với khoa học - kỹ thuật mới, các quy định chăn nuôi an toàn sinh học nghiêm ngặt, tiêm phòng theo quy định qua từng giai đoạn sinh trưởng,... Bên cạnh đó, người dân có ý thức hơn trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường chăn nuôi, thực hiện phòng dịch, phun thuốc khử trùng, tiêu độc định kỳ,... để hạn chế dịch bệnh, góp phần cung cấp ra thị trường sản phẩm thịt vịt sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để nâng cao kỹ thuật chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi vịt biển nói riêng, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ khuyến nông, người chăn nuôi ở các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn,... Tại lớp tập huấn, người chăn nuôi được hướng dẫn thiết kế và xây dựng chuồng trại; cách chọn giống để nuôi; dinh dưỡng và thức ăn; quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh trên đàn vịt; các học viên còn được hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi nói chung, chăn nuôi vịt nói riêng. Tuy mô hình nuôi vịt biển an toàn sinh học bước đầu đã đạt được hiệu quả, nhưng việc nhân rộng còn gặp nhiều khó khăn do phải áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi nghiêm ngặt, thực hiện vệ sinh chuồng trại, dụng cụ ăn, uống thường xuyên và chú trọng công tác tiêm phòng vắc-xin. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ còn hạn chế do giống vịt này còn khá xa lạ với người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Lê Ngọc