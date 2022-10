Phát triển kinh tế - xã hội, nhiều tín hiệu tích cực (Bài cuối): Thu ngân sách với những kỳ vọng mới

Những tháng đầu năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác thu ngân sách. Cục Thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các giải pháp thu NSNN. Cùng với sự phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân và đóng góp cho NSNN, 9 tháng năm 2022 thu NSNN của ngành thuế vượt dự toán và đạt cao nhất từ trước đến nay.

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành và đề nghị các đơn vị phát động đến toàn thể công chức, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 được giao. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thu NSNN năm 2022 và kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo thu NSNN để thực hiện các giải pháp thu hiệu quả, có trọng tâm. Hàng tháng đánh giá kết quả thu NSNN để chỉ đạo các đơn vị có các biện pháp chỉ đạo thu NSNN kịp thời và giao chỉ tiêu phấn đấu để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Cục Thuế, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2022 giúp người nộp thuế tiếp cận, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách thuế để thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, Cục Thuế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai kịp thời các chính sách thuế mới cũng như việc miễn, giảm thuế cho người nộp thuế bằng hình thức gửi qua hệ thống thư điện tử tự động (SIE), đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành thuế. Duy trì công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, như trả lời chính sách, giải đáp vướng mắc bằng các hình thức trực tiếp, gián tiếp, thông qua trao đổi điện tử trên hệ thống Etax...

Đi đôi với đó, Cục Thuế, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp đã ban hành. Thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời cho người nộp thuế. Cục Thuế đánh giá, phân tích và lựa chọn một số chi cục thuế để rà soát các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đã thực hiện thủ tục công chứng; đồng thời, phối hợp với UBND và công an các xã, thị trấn để rà soát các trường hợp chưa đăng ký quyền sử dụng đất để yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp thuế, phí vào NSNN. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 5040 để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế thực hiện có hiệu quả trong việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên kháng sản. Theo báo cáo của Cục Thuế, 9 tháng năm 2022, tổng thu NSNN 25.586 tỷ đồng, tăng 43,4% dự toán Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao, tăng 55,7% cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 1.342 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán giao, tăng 10,8% cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 1.996 tỷ đồng, tăng 1,6% dự toán giao, tăng 44,5% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 1.080 tỷ đồng, tăng 37,6% dự toán giao, tăng 69,8% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ 798 tỷ đồng, đạt 89,1% dự toán giao, tăng 18,3% so với cùng kỳ; thuế bảo vệ môi trường 1.435 tỷ đồng, tăng 24,8% dự toán giao, tăng 42% so với cùng kỳ...

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết: Những tháng cuối năm 2022, Cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đôn đốc kịp thời số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn đã đến hạn nộp theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP và thuế giá trị gia tăng phát sinh vào NSNN kịp thời. Xây dựng phần mềm bộ tiêu chí rủi ro đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản để các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác quản lý thuế, giám sát hồ sơ khai thuế và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác định trữ lượng tài nguyên khai thác để làm cơ sở thu đúng, thu đủ vào NSNN theo quy định. Bên cạnh đó, Cục Thuế chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tập trung khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về hóa đơn mua vào, bán ra thực tế của người nộp thuế khai thác tại hệ thống hóa đơn điện tử khi người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP để phân tích, đánh giá, nhận diện các dấu hiệu rủi ro về thuế. Chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra, tổ kiểm tra tại cơ quan thuế phối hợp với tổ hỗ trợ khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để khai thác thông tin, dữ liệu. Đồng thời, sử dụng thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xác minh nguồn gốc hàng hóa liên quan đến hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của tất cả các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro liên quan tới chi phí vận chuyển để làm cơ sở xem xét xử lý, giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật. Cục Thuế chỉ đạo các phòng thanh tra, kiểm tra, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra, thanh tra lại và xử lý đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn vi phạm. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng phải được đối chiếu, rà soát tính hợp pháp của hàng hóa, hóa đơn mua vào, thực hiện kiểm tra, thanh tra hoặc thanh tra lại và xử lý vi phạm kịp thời. Tăng cường kiểm tra giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp hoàn thuế, thực hiện việc giám sát trọng điểm đối với các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng có rủi ro cao về thuế để kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc rà soát quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư để cung cấp thông tin tình hình thanh toán các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN đã được Cục Thuế thông báo không tính tiền chậm nộp phục vụ cho công tác theo dõi và thực hiện các biện pháp quản lý nợ. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ trong quá trình thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ cho người nộp thuế.

Cục Thuế xây dựng quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất 3 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, đôn đốc thu nợ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định nộp tiền sử dụng đất. Cục Thuế đổi mới phương thức tuyên truyền qua mạng xã hội, như youtube, zalo hoặc facebook nhằm tăng tính tương tác gián tiếp và tăng độ bao phủ chính sách thuế. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn (nhất là các nhà cung cấp lớn, như VNPT, Viettel, MISA...) rà soát danh sách các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử nhưng chưa đăng ký để có biện pháp phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế triển khai kịp thời. Triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử, trong đó, ưu tiên hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân làm công ăn lương thực hiện đăng ký tài khoản, sử dụng ứng dụng Etax Mobile, đồng thời, mở rộng triển khai đối với các cá nhân còn lại. Tăng cường nội dung tuyên truyền chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn của người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Cục Thuế, các chi cục thuế đang quản lý. Mục tiêu của chương trình là khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế. Đồng thời, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, bảo vệ cho người mua; khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bài và ảnh: Xuân Hùng