Phát triển hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại: Tăng tốc để phát triển

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa chủ trương tận dụng những ưu thế về vị trí địa lý, dân số để tập trung nguồn lực đầu tư, cải thiện đồng bộ về kết cấu hạ tầng nhằm bảo đảm việc thông thương, trao đổi hàng hóa. Trong đó, hạ tầng thương mại (HTTM) được tiếp tục thu hút đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhằm thúc đẩy lưu thông, cung ứng hàng hóa, bảo đảm nhu cầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng ngày càng cao của người dân.

Hệ thống hạ tầng thương mại của Trung tâm Thương mại Vincom Plaza được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Lê Hòa

Năm 2017, UBND tỉnh đã có Quyết định 177/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiêp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng phát triển hệ thống HTTM theo hướng hài hòa, đồng bộ giữa HTTM hiện đại và truyền thống, giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa hệ thống bán buôn và bán lẻ. Đối với khu vực đô thị lớn, trung tâm vùng miền, Khu Kinh tế Nghi Sơn, tập trung phát triển các trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị, kho bảo quản, chợ đầu mối nhằm tạo hạt nhân phát triển dịch vụ và văn minh thương mại. Khu vực các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm huyện, cụm xã phát triển các cửa hàng bán buôn, bán lẻ. Khu vực nông thôn tập trung đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các chợ truyền thống. Để thực hiện nhiệm vụ đề ra tại Quyết định 177/QĐ-UBND, Sở Công Thương đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh và các địa phương tăng cường xã hội hóa đầu tư, phát triển thương mại theo hướng đa dạng về loại hình thương nhân. Khuyến khích phát triển một số doanh nhân thương mại lớn, xây dựng hệ thống phân phối hiện đại làm nòng cốt trong việc tổ chức thị trường và gắn kết giữa sản xuất với tiêu dùng. Tính đến tháng 3-2021, toàn tỉnh đã có 138 dự án đầu tư chợ theo hình thức xã hội hóa, với tổng nguồn vốn 1.500 tỷ đồng; 24 dự án phát triển siêu thị, tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng và 11 dự án đầu tư phát triển TTTM. Hầu hết các dự án được đầu tư, xây dựng đã và đang mang lại hiệu quả tích cực trong phục vụ sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Thực tế cho thấy, tỉnh Thanh Hóa có nhiều lợi thế, tiềm năng để thu hút đầu tư phát triển HTTM, như: quỹ đất tại trung tâm thành phố, thị xã, trung tâm các huyện còn nhiều tiềm năng khai thác, sức mua của người dân ngày càng tăng và đã có thay đổi trong việc lựa chọn mua sắm. Vì vậy, những năm gần đây, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp, ban hành chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư một cách hiệu quả vào lĩnh vực HTTM, như: ưu tiên quỹ đất, ưu đãi về thuế, tín dụng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi gặp vướng mắc trong triển khai thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng... Hiện toàn tỉnh có 2 TTTM, 24 siêu thị, hơn 100 cửa hàng đang hoạt động, đáp ứng tiêu chí loại hình kinh doanh siêu thị, 404 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 381 chợ truyền thống. Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ hoạt động thương mại theo hướng xã hội hóa đã từng bước đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Siêu thị A&S Mart, cho biết: Được thành lập năm 2014, với mong muốn xây dựng hệ thống chuỗi TTTM, siêu thị bán lẻ tại Thanh Hóa và khu vực Bắc miền Trung, công ty đã lựa chọn Khu Kinh tế Nghi Sơn và huyện Thọ Xuân để xây dựng 2 trung tâm siêu thị A&S Mart. Bởi đây là những địa phương có hệ thống giao thông thuận tiện, đời sống vật chất, tinh thần và sức tiêu dùng của người dân tương đối cao. Khi đầu tư xây dựng các dự án, công ty nhận được sự hỗ trợ lớn từ tỉnh, huyện về mặt bằng, thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế... Do đó, với mục tiêu trở thành chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng lớn, uy tín trên địa bàn tỉnh và là cầu nối đưa các sản phẩm của các nhà sản xuất uy tín tiếp cận nhanh nhất với người tiêu dùng, Công ty CP Siêu thị A&S Mart đã và đang thực hiện các giải pháp mở rộng hệ thống, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chính sách bán hàng cũng như tăng thêm các dịch vụ tiện ích phục vụ người tiêu dùng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm giao thương năng động, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đề án, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, cần sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện những giải pháp đồng bộ để nâng cấp, cải tạo mở rộng, xây mới và ổn định mạng lưới chợ theo quy hoạch. Phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh quy hoạch 465 chợ, 100% chợ khu vực thành phố, thị trấn các huyện được chuyển đổi mô hình quản lý; hình thành các TTTM tại các đô thị loại I, II, III; các siêu thị tại thị trấn của các huyện.

Thực tế đã khẳng định sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư phát triển hệ thống HTTM của tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, trên địa bàn tỉnh đã thu hút các doanh nghiệp đầu tư để hình thành chuỗi phân phối, bán lẻ, như: siêu thị Vinmart, siêu thị điện máy HC, siêu thị Pico, siêu thị Long Tơ, siêu thị A&S Mart Thọ Xương, siêu thị VinPro... và nhiều kênh phân phối bán lẻ văn minh, tích hợp nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của khách hàng. Tháng 4-2018, TTTM Vincom Plaza của Tập đoàn Vingroup đã chính thức khai trương, đi vào hoạt động tại phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) và đã tạo điểm nhấn phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh. Với tổ hợp Vincom Plaza và khách sạn 5 sao Vinpearl Thanh Hóa, gồm 2 tầng hầm, 5 tầng nổi, 22 tầng khách sạn và hơn 70 gian hàng hóa tiêu dùng có thương hiệu. Trong đó, điểm đáng chú ý là Vincom Plaza tích hợp toàn bộ những tiện ích mà khách hàng mong đợi, như: mua sắm, giao lưu, giải trí, ăn uống... Từ sau khi khai trương đến nay, mỗi ngày Vincom Plaza trở thành điểm tham quan, mua sắm, trải nghiệm cho hàng nghìn lượt người dân trong và ngoài tỉnh. Theo đánh giá của đại diện UBND TP Thanh Hóa, sự xuất hiện của TTTM Vincom Plaza không chỉ góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại mà còn mang đến cho người dân những trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực mới; đồng thời, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ những siêu thị, TTTM, mà ngay cả các dự án chuyển đổi mô hình quản lý, sử dụng của các chợ cũng chú trọng đến hạng mục tích hợp các tiện ích. Ông Hoàng Ngọc Hà, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Thanh Hóa, cho biết: Tích hợp đa tiện ích tại một điểm mua sắm đang trở thành nhu cầu cần thiết của khách hàng. Do đó, khi công ty triển khai dự án cải tạo, chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh tại chợ Cầu Quan, xã Trung Chính (Nông Cống) đã xây dựng các gian hàng cho các tiểu thương và dự phòng không gian để các tổ chức, cá nhân thuê, triển khai xây dựng khu vui chơi trẻ em. Như vậy, thay vì mất thời gian cho việc đi chợ và đưa con đi chơi thì khách hàng có thể tích hợp “2 trong 1” khi đến những điểm kinh doanh thương mại được đầu tư hạ tầng đầu tư đồng bộ, văn minh.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho biết: Với mục tiêu phát triển thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thời gian tới, sở sẽ tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia phát triển các hoạt động thương mại; khuyến khích các loại hình kinh doanh hiện đại như TTTM, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng, máy bán hàng tự động... Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện HTTM bán buôn, bán lẻ phù hợp với từng địa phương; tăng cường hỗ trợ vốn vay ưu đãi, liên kết thị trường và xúc tiến thương mại; huy động các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện HTTM theo hướng văn minh, hiện đại... Phấn đấu nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2021-2025 đạt 17,6%/năm và đến năm 2025 đạt 265.000 tỷ đồng.

Nhóm PV Phòng Kinh tế